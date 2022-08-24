Україна не шукатиме з терористами порозуміння і будь-які компроміси зруйновані ракетами 24 лютого – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що Україна не шукатиме з терористами порозуміння, а будь-які компроміси зруйновані ракетами 24 лютого.



«Що для нас кінець війни? Раніше ми говорили: мир. Зараз кажемо: перемога. Ми не шукатимемо з терористами порозуміння. Хоча розуміємо російську мову, яку ви прийшли захищати. І вбили тисячі людей, яких прийшли визволяти. І нам більше зрозумілий і близький Джонсон, який говорить англійською, ніж убивці, ґвалтівники та мародери, які все це робили російською мовою. І ми не сідаємо за стіл переговорів через страх, із пістолетом біля скроні. Для нас найстрашніше залізо – не ракети, літаки, танки, а кайдани. Не окопи, а окови. І ми піднімемо руки вгору лише один раз – коли святкуватимемо нашу перемогу», – сказав він у своєму зверненні з нагоди Дня Незалежності.



Президент наголошує, що Україна не торгує своїми землями і своїми людьми.



«Для нас Україна – це вся Україна. Усі 25 регіонів, без будь-яких поступок чи компромісів. Ми не знаємо цих слів, вони були зруйновані ракетами 24 лютого», – додав він.

24 серпня в Україні відзначають День Незалежності. Шість місяців тому Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України. Від 24 лютого, за даними української сторони, Росія випустила по Україні понад три тисячі крилатих ракет.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію». Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.

В ООН станом на 31 липня підтвердили 5327 випадків загибелі і 7257 випадки поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.