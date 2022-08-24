Зеленський: 24 лютого фактично відбувся другий всеукраїнський референдум

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що 24 лютого фактично відбувся другий всеукраїнський референдум.



«Ми завжди віддавали шану всім борцям за незалежність, називали цей день головним святом, а синьо-жовтий прапор – святинею. 24 лютого нам випало підтвердити слова справами. Цього дня фактично відбувся другий всеукраїнський референдум. Знову – головне питання. Знову – визначальний вибір. Але цього разу сказати незалежності «так» треба було не в бюлетені, а в душі й совісті. Йти не на дільниці, а у військкомати, тероборону, волонтерський рух, інформаційні війська або ж просто стійко й сумлінно працювати на своєму місці, на повну силу, на спільну мету. Ми змінилися всі. Хтось народився вдруге. Як людина, особистість, громадянин, патріот, просто як українець. І це, звичайно, добра новина», – сказав він у своєму зверненні з нагоди Дня Незалежності.

За словами президента, за ці шість місяців українці змінили історію, змінили світ і змінилися самі.



«Ми нарешті стали справді єдиними. Нова нація, яка з’явилася на світ 24 лютого, о 4-й ранку. Не народилась, а відродилась. Нація, яка не плакала, не кричала, не злякалася. Не втекла. Не здалася. І не забула. Ми почали поважати себе. Зрозуміли, що попри будь-яку допомогу й підтримку, ніхто, крім нас, не вигризатиме нашу незалежність. І ми об’єдналися. Ми ще не мали «Хаймарсів», але мали людей, які готові зупиняти танки голими руками. Нам не були готові закрити небо, але ми мали людей, які були готові закрити собою рідну землю», – сказав він.

Зеленський наголошує, що українці будуть битися за свою землю до кінця, українці шість місяців «вигризають свою долю» і «кожен новий день – це нова причина не здаватися».

24 серпня в Україні відзначають День Незалежності. Шість місяців тому Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України.