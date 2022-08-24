ЗСУ знову вдарили по мосту біля Каховської ГЕС – Хлань

Збройні сили України завдали удару по Каховському мосту, заявив 24 серпня депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

«Нова Каховка — ЗСУ знову влучили в міст біля ГЕС. Знову чітко в ціль!» – повідомив він.

Оперативне командування «Південь» наразі не коментувало ці дані.

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Командування повідомило про удар по Каховському мосту 22 серпня.

Також 22 серпня Сергій Хлань повідомив, що Збройні сили України знову вдарили по Антонівському мосту в Херсонській області. Командування сил охорони й оборони Півдня пояснило це «коригуванням ремонтних робіт», які раніше провели російські війська.