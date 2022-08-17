Офіцерський склад армії Росії залишає Херсонщину – Самойленко

Російські військові залишають окуповану Херсонську область, повідомив проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко.

За його словами, відтік окупантів почався після влучань Збройних сил України по мостах, якими рухаються російські військові, та бойових складах.

«Всі вищі, скажемо так, офіцерські чини російської армії, які знаходилися на території правобережної України, вони потроху «розсмоктуються», як кажуть, або переправляються на лівий берег, де вважають, що більш безпечно, або рухаються в бік Запорізької області в місто Мелітополь. Тому що, дійсно, останні дні показали те, що були завдані удари по всіх командних пунктах, які були розташовані на території і правобережної, і лівобережної Херсонщини», – сказав Самойленко.

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Він підкреслив, що втеча російського командування підтверджена також українськими військовими та керівництвом Мелітополя.

Про те, що більша частина військового керівництва втекла з Херсону, раніше повідомляв перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Згодом про це також повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.