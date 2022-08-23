Росія планує спорудити понтонний міст біля Антонівського мосту в Херсоні – британська розвідка

Росія готується до спорудження понтонного (наплавного) мосту через Дніпро в Херсонській області, поблизу з пошкодженим українськими ударами Антонівським мостом, повідомила вранці 23 серпня британська розвідка.

«Росія на вихідних, ймовірно, почала переміщувати баржі на позицію для будівництва понтонного мосту через річку Дніпро, безпосередньо біля пошкодженого Антонівського мосту. Ця переправа є ключовою ланкою між окупованим Росією Херсоном і сходом. Протягом кількох тижнів російські сили і місцеві цивільні покладалися на поромну переправу через водний шлях. Якщо Росія добудує імпровізований міст, це майже напевно збільшить пропускну здатність порівняно з поромом», – йдеться у повідомленні, яке цитує у твітері Міністерство оборони Великої Британії.

Водночас у британській розвідці додали, що наплавний міст, «швидше за все, буде вразливим для наступальних дій українських військ».

Напередодні депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань на своїй фейсбук-сторінці повідомив, що Збройні сили України знову вдарили по Антонівському мосту в Херсонській області.

Наприкінці липня Збройні сили України кілька разів завдали точкових ударів по Антонівському автомобільному та залізничному мостах, чим зруйнували логістичні й транспортні шляхи російських військ.

3 серпня стало відомо, що супутник Planet Labs зафіксував, що російські військові почали використовувати окрему поромну переправу для переміщення техніки через Дніпро неподалік окупованого Херсону. Знімки, що це підтверджують, є у розпорядженні програми Радіо Свобода «Схеми». Це вже друга переправа, яку побудували окупанти після ударів Збройних сил України по Антонівському автомобільному та залізничному мостах.

Читайте також: Херсонщина без мостів, Крим вибухає. Як ЗСУ наближають деокупацію півдня