У командуванні «Південь» підтвердили удар ЗСУ по Антонівському мосту

Українські військові завдали чергового удару по Антонівському мосту, повідомила начальниця координаційного пресцентру сил охорони та оборони «Півдня» Наталя Гуменюк



«Так, ми продовжуємо вогневий контроль за транспортними і логістичними артеріями на тимчасово окупованій території. Знову було завдано удару по Антонівському мосту для того, щоб остаточно закріпити його статус як непроїзний», – розповіла вона в ефірі національного телемарафону.



За її словами, на тимчасово окупованій Херсонщині зараз переміщення важкої техніки та перевезення боєприпасів «надзвичайно ускладнені до неможливості».



«Ми продовжуємо уточнювати всі результати. Наразі ми спостерігаємо, як керівний склад російських сил використовує залишки транспортних шляхів для евакуації на лівий берег, щоб відчувати себе у безпеці», – пояснила Гуменюк.

Раніше у ЗМІ повідомляли, що ЗСУ у ніч на неділю 14 серпня атакували Антонівський міст. Також перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський повідомив, що вночі було чутно вибухи в Антонівці. Але він не зміг підтвердити, чи це був удар по мосту.

Наприкінці липня Збройні сили України кілька разів завдали точкових ударів по Антонівському автомобільному та залізничному мостах, чим зруйнували логістичні й транспортні шляхи російських військ.

3 серпня стало відомо – супутник Planet Labs зафіксував, що російські військові почали використовувати окрему поромну переправу для переміщення техніки через Дніпро неподалік окупованого Херсону. Знімки, що це підтверджують, є у розпорядженні програми Радіо Свобода «Схеми». Це вже друга переправа, яку побудували окупанти після ударів Збройних сил України по Антонівському автомобільному та залізничному мостах.

Українські військові в ніч на 8 серпня завдали ударів по Антонівському і Каховському мостах на території тимчасово окупованої Херсонщини.