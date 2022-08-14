ЗСУ знищили «досить великі» російські військові склади на Херсонщині – Соболевський

ЗСУ знищили «досить великі» російські військові склади на Херсонщині, повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.



«Є підтверджена інформація про знищення об'єктів і в Новій Каховці, і в Музиківці. Там були розташовані досить крупні військові склади з озброєнням, боєприпасами. Там також зберігалася військова техніка», – розповів він в ефірі національного телемарафону.



«Вночі було чутно вибухи в Антонівці. Чекаємо підтвердження – це міст чи інший об'єкт», – додав він.



Раніше оперативне командування «Південь» повідомило, що українська авіація завдала два удари по опорних пунктах військ РФ в Баштанському районі, а в Музиківці та Новій Каховці ЗСУ знищили два склади російських боєприпасів.