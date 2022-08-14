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ЗСУ знищили «досить великі» російські військові склади на Херсонщині – Соболевський

На цих складах було озброєння, боєприпаси та військова техніка. Фото ілюстративне

ЗСУ знищили «досить великі» російські військові склади на Херсонщині, повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

«Є підтверджена інформація про знищення об'єктів і в Новій Каховці, і в Музиківці. Там були розташовані досить крупні військові склади з озброєнням, боєприпасами. Там також зберігалася військова техніка», – розповів він в ефірі національного телемарафону.

«Вночі було чутно вибухи в Антонівці. Чекаємо підтвердження – це міст чи інший об'єкт», – додав він.

Раніше оперативне командування «Південь» повідомило, що українська авіація завдала два удари по опорних пунктах військ РФ в Баштанському районі, а в Музиківці та Новій Каховці ЗСУ знищили два склади російських боєприпасів.

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