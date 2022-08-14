Генштаб ЗСУ: минулої доби Росія втратила 150 військових, 8 танків та гелікоптер

Протягом минулої доби російська армія втратила близько 150 військових, свідчать дані Генерального штабу Збройних сил України.

За даними Генштабу, загалом станом на 14 серпня Росія у війні проти України втратила 43550 своїх військових.

У штабі також повідомляють про втрати російської техніки:

1864 танків (+8 за останню добу)

4 126 бойових броньованих машин (+11)

980 артилерійських систем (+2)

261 реактивних систем залпового вогню

136 засобів протиповітряної оборони

233 літаки

194 гелікоптери (+1)

784 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+5)

187 крилатих ракет

15 кораблів/катерів

3 039 автомобілів та автоцистерн (+3)

91 одиниць спеціальної техніки

За даними штабу, найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

За останніми даними Пентагону, наведеними 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

Наприкінці липня директор ЦРУ Вільям Бернс оцінив російські втрати у війні проти України в 15 тисяч людей убитими і близько 45 тисяч пораненими.

9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.

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Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.



Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.