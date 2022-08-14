Генштаб ЗСУ: минулої доби Росія втратила 150 військових, 8 танків та гелікоптер

Протягом минулої доби російська армія втратила близько 150 військових, свідчать дані Генерального штабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, загалом станом на 14 серпня Росія у війні проти України втратила 43550 своїх військових.
У штабі також повідомляють про втрати російської техніки:
- 1864 танків (+8 за останню добу)
- 4 126 бойових броньованих машин (+11)
- 980 артилерійських систем (+2)
- 261 реактивних систем залпового вогню
- 136 засобів протиповітряної оборони
- 233 літаки
- 194 гелікоптери (+1)
- 784 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+5)
- 187 крилатих ракет
- 15 кораблів/катерів
- 3 039 автомобілів та автоцистерн (+3)
- 91 одиниць спеціальної техніки
За даними штабу, найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
За останніми даними Пентагону, наведеними 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.
Наприкінці липня директор ЦРУ Вільям Бернс оцінив російські втрати у війні проти України в 15 тисяч людей убитими і близько 45 тисяч пораненими.
9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.
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Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень.
Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.
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