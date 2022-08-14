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Генштаб ЗСУ: минулої доби Росія втратила 150 військових, 8 танків та гелікоптер

Знищена російська військова техніка на Київщині, березень 2022 року

Протягом минулої доби російська армія втратила близько 150 військових, свідчать дані Генерального штабу Збройних сил України.

За даними Генштабу, загалом станом на 14 серпня Росія у війні проти України втратила 43550 своїх військових.

У штабі також повідомляють про втрати російської техніки:

  • 1864 танків (+8 за останню добу)
  • 4 126 бойових броньованих машин (+11)
  • 980 артилерійських систем (+2)
  • 261 реактивних систем залпового вогню
  • 136 засобів протиповітряної оборони
  • 233 літаки
  • 194 гелікоптери (+1)
  • 784 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+5)
  • 187 крилатих ракет
  • 15 кораблів/катерів
  • 3 039 автомобілів та автоцистерн (+3)
  • 91 одиниць спеціальної техніки

За даними штабу, найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

За останніми даними Пентагону, наведеними 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

Наприкінці липня директор ЦРУ Вільям Бернс оцінив російські втрати у війні проти України в 15 тисяч людей убитими і близько 45 тисяч пораненими.

9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.

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Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.

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