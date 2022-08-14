ЗСУ взяли під повний вогневий контроль всі логістичні шляхи окупантів на Херсонщині – Соболевський

ЗСУ взяли під повний вогневий контроль всі логістичні шляхи окупантів на Херсонщині, заявив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.



«На сьогодні ЗСУ взяли під стовідсотковий вогневий контроль всі логістичні шляхи орків. На сьогодні жоден з мостів непридатний для використання у військовому плані – для перевезення важкої військової техніки або боєприпасів. Їхня логістика розірвана в клоччя фактично. Вони використовували десь понтонні переправи, але це не вирішує проблеми», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

Напередодні у британській розвідці повідомили, що два основних мости через Дніпро в окупованій Херсонській області, ймовірно, непридатні для військового постачання після ударів по них. За цими даними, протягом останніх днів Росія змогла здійснити лише «поверхневий ремонт» пошкодженого Антонівського автомобільного мосту, який, скоріш за все, лишається структурно пошкодженим.

Читайте також: Після ударів ЗСУ міст біля Каховської ГЕС неможливо використовувати – ОК «Південь»

Наприкінці липня Збройні сили України кілька разів завдали точкових ударів по Антонівському автомобільному та залізничному мостах, чим зруйнували логістичні й транспортні шляхи російських військ.

3 серпня стало відомо – супутник Planet Labs зафіксував, що російські військові почали використовувати окрему поромну переправу для переміщення техніки через Дніпро неподалік окупованого Херсону. Знімки, що це підтверджують, є у розпорядженні програми Радіо Свобода «Схеми». Це вже друга переправа, яку побудували окупанти після ударів Збройних сил України по Антонівському автомобільному та залізничному мостах.

Українські військові в ніч на 8 серпня завдали ударів по Антонівському і Каховському мостах на території тимчасово окупованої Херсонщини.