Росія змогла лише «поверхнево відремонтувати» Антонівський міст – британська розвідка

Два основних мости через Дніпро у окупованій Херсонській області, ймовірно, непридатні для військового постачання після ударів по них, повідомляє британська розвідка у зведенні, оприлюдненому Міністерством оборони Великої Британії.

За її висновками, «точні українські удари» по мосту через Дніпро в Новій Каховці 10 серпня, ймовірно, зробили його непридатним для важкого озброєння.

«Протягом останніх днів, Росія змогла здійснити лише поверхневий ремонт пошкодженого Антонівського автомобільного мосту, який, скоріш за все, лишається структурно пошкодженим», – повідомляє розвідка.

Відомство також згадує про пошкодження магістрального залізничного мосту неподалік Херсону.

«Навіть якщо Росії вдасться ґрунтовно відремонтувати мости, вони залишаться ключовою вразливістю. Наземне постачання для кількох тисяч російських військ на західному березі майже напевно залежить лише від двох понтонних переправ», – йдеться у зведенні.

Відтак, за висновками відомства, ключовим чинником витривалості російських сил на західному березі буде обсяг вже наявних їхніх запасів на місці.

Українські військові в ніч на 8 серпня завдали ударів по Антонівському і Каховському мостах на території тимчасово окупованої Херсонщини.

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Наприкінці липня Збройні сили України кілька разів завдали точкових ударів по Антонівському автомобільному та залізничному мостах, чим зруйнували логістичні й транспортні шляхи російських військ.

3 серпня стало відомо – супутник Planet Labs зафіксував, що російські військові почали використовувати окрему поромну переправу для переміщення техніки через Дніпро неподалік окупованого Херсону. Знімки, що це підтверджують, є у розпорядженні програми Радіо Свобода «Схеми». Це вже друга переправа, яку побудували окупанти після ударів Збройних сил України по Антонівському автомобільному та залізничному мостах.