Хлань: рух російської техніки по греблі Каховської ГЕС – неможливий

Рух російської техніки по греблі Каховської ГЕС – неможливий, повідомив радник голови обласної військової адміністрації Сергій Хлань.



«Пересування техніки та озброєння по греблі Каховської ГЕС вже неможливе. Напередодні було відпрацьовано саме автомобільний шлях. Але там є ще один шлях саме через греблю. Сьогодні ЗСУ абсолютно ювелірно знищили і цей шлях», – розповів він в ефірі національного телемарафону.



За його словами, на сьогодні в окупантів немає жодного шляху постачання боєкомплектів



«БТГ, які вони встигли перекинути на правобережжя до лінії фронту, сьогодні відрізані від не лише від постачання озброєння і важкої техніки, а й від продовольства», – додав Хлань.

10 серпня оперативне командування «Південь» повідомило, що після ударів ЗСУ міст біля Каховської ГЕС неможливо використовувати.

Напередодні начальниця координаційного пресцентру сил охорони та оборони «Півдня» Наталя Гуменюк повідомила, що українські військові в ніч на 8 серпня завдали ударів по Антонівському і Каховському мостах на території тимчасово окупованої Херсонщини.

Наприкінці липня Збройні сили України кілька разів завдали точкових ударів по Антонівському автомобільному та залізничному мостах, чим зруйнували логістичні й транспортні шляхи російських військ.

3 серпня стало відомо – супутник Planet Labs зафіксував, що російські військові почали використовувати окрему поромну переправу для переміщення техніки через Дніпро неподалік окупованого Херсону. Знімки, що це підтверджують, є у розпорядженні програми Радіо Свобода «Схеми». Це вже друга переправа, яку побудували окупанти після ударів Збройних сил України по Антонівському автомобільному та залізничному мостах.