ЗСУ знову вдарили по Антонівському мосту – Хлань

Збройні сили України знову вдарили по Антонівському мосту в Херсонській області, повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань на своїй фейсбук-сторінці.

«ЗСУ знову завдають ударів по Антонівському мосту! Не довелось довго й чекати: росіяни відремонтували — наші Збройні сили підкоректували», – написав він.

Він додав, що українські війська «виснажують ворога на Херсонщині».

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Українські військове командування не коментувало це повідомлення наразі.

Наприкінці липня Збройні сили України кілька разів завдали точкових ударів по Антонівському автомобільному та залізничному мостах, чим зруйнували логістичні й транспортні шляхи російських військ.

3 серпня стало відомо, що супутник Planet Labs зафіксував, що російські військові почали використовувати окрему поромну переправу для переміщення техніки через Дніпро неподалік окупованого Херсону. Знімки, що це підтверджують, є у розпорядженні програми Радіо Свобода «Схеми». Це вже друга переправа, яку побудували окупанти після ударів Збройних сил України по Антонівському автомобільному та залізничному мостах.