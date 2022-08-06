«Переховуються в лісах». Голова Олешків про «велику активність» армії Росії на Херсонщині

У місті Олешки Херсонської області спостерігається активність російської армії, зазначає голова Олешківської ОТГ Євген Рищук. За його даними, особливо багато російських військових – у місцевих лісах. Про удари ЗСУ по російських силах, про пошкодження Антонівського мосту та намагання російських військових відновити пересування ним, Рищук розповів проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

«Багато техніки»

За даними Євгена Рищука активність російських військ помітна особливо в останні кілька тижнів.

Заселяють все, що можна заселити – бази відпочинку, готелі

– Дуже велика активність військ Росії, заселяють все, що можна заселити – бази відпочинку, готелі. Не тільки солдатами, але й приїжджає дуже багато техніки військової. Дуже багато їх перебуває в наших олешківських лісах.

«Ремонт абияк»

Голова Олешківської ОТГ також повідомив, що окупанти намагаються відновити проїзд по Антонівському мосту, який пошкоджено ударами ЗСУ.

Мабуть, такий був задум ЗСУ, посилання таке росіянам: «Тікайте або вам буде гаплик

– Вони (російські військові – ред.) там навезли бетонних плит, навезли техніки. Є в них бажання відремонтувати його і вони все це роблять. Але той ремонт, що роблять на Антонівському мосту, вони його роблять на «тяп-ляп». Я думаю, що вони його відремонтують своїми зусиллями, спробують техніку гнати, побачать, якщо проходитиме без проблем, то вони далі переганятимуть техніку.

Але вони привезли плити, якесь бачення в них є, як ремонтувати. Тому що пошкоджена тільки поверхнева частина моста, а самі стовпи, на яких стоїть міст, вони ж не пошкодженні. Мабуть, такий був задум ЗСУ, показати, що ми можемо це зробити, посилання таке росіянам: «Тікайте або вам буде гаплик».

«Виселяють із хат, щоб не було зайвих очей»

Голова Олешківської ОТГ розповів, що російські окупанти мають втрати через влучні удари українських військових по складах.

У Бирлівці людей виселяють з хат, щоб не було зайвих очей і вух, щоб не бачили, що там відбувається

– Також ми бачимо, як активізувалося ЗСУ, щодня б'ють по складах. В Олешківському районі дуже добре відпрацювали у Бирлівці. Є інформація, що в радіусі 400 метрів у Бирлівці людей виселяють з хат, щоб не було зайвих очей і вух, щоб не бачили, що там відбувається.

Зараз, каже Рищук, через пошкодження мосту, запущена понтонна переправа, також працює катер – не безплатно.

– Після того, як в нього (міст – ред.) було попадання «Хаймарсами» його перекрили, запустили вони (окупанти – ред.) понтонну переправу і запустили невеликий катер для перевезення пасажирів. Оплату беруть за перевіз пасажирів близько 24 гривень. В мене такі дані. Щодо понтонної переправи, возять наче безплатно, але, якщо хочеш без черги, є інформація про 250 гривень хабаря.

Про паніку та ціни

Вихід з ладу Антонівського мосту спричинив паніку серед населення регіону. В соцмережах стали з'являтися відео про зростання цін на продукти через ускладнену логістику доставлення товарів.

– На жаль, у нас комерсанти завжди знаходять лазівки, де можна заробити грошей. І пошкодження мосту – це був такий посил паніки для населення. Населення в нас же завжди починає говорити, що от завтра не буде солі, всі побігли скуповувати сіль. Потрібна вона, чи ні, але всі купують.

Я на собі відчув, коли був в окупації, коли два дні не було хліба, а крику було стільки, наче хліб не бачили вже пів року. Паніка – це погана ситуація. Так само і тут, хтось пустив чутку, що більше не буде переправи ніякої, і люди пішли купляти все, що можна купити. Автоматом це одразу призводить до підвищення цін. Тобто таких суттєвих змін там вже немає. У перші дні був ажіотаж і був сплеск ціновий.

З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини півдня України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

Більша частина Херсонської області, включно з обласним центром, була окупована російськими військовими упродовж першого тижня повномасштабного вторгнення Росії.

Деякі підрозділи Збройних сил України, що обороняли регіон, були розбиті, деякі змушені були відступати перед чисельними колонами противника, який йшов з території окупованого Криму.

У Генштабі ЗСУ раніше повідомили, що військові продовжують тактику завдання втрат російським військам, в тому числі у питанні їхнього забезпечення зброєю.

«Один із мостів, 1000-метровий Антонівський міст поблизу Херсону, був пошкоджений ударами ЗСУ в липні.

Володимир Зеленський заявив, що Україна має повернути захоплені Росією території впродовж наступних 3-6 тижнів. Про це повідомив голова комітету збройних сил Палати представників США Адам Сміт в інтерв’ю виданню Politico, опублікованому 25 липня.