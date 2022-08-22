ЗСУ «корегує ремонтні роботи», які Росія здійснює на пошкоджених мостах півдня України – Гуменюк

Українські війська продовжують тримати вогневий контроль над транспортними артеріями на окупованих територіях – про це заявила в медіацентрі «Укрінформ» начальниця координаційного пресцентру сил охорони й оборони Півдня Наталія Гуменюк 22 серпня.

«Ми усвідомлюємо, що саме через них (транспортні канали – ред.) ворог намагатиметься підтягувати певні резерви», – пояснила вона.

Гуменюк згадала удари, яких Збройні сили завдали напередодні по Каховському мосту. Вона вказала на те, що це складна гідротехнічна споруда.

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«Наша робота артилерії там досить філігранна, обережна, спрямована саме на руйнування планів ворога використати цей об’єкт для себе. Ми коригуємо в тому числі їхні так звані ремонтні роботи, тобто це удари і по ремонтній техніці, яку вони туди підтягують, і по плитах, якими вони намагаються латати ці дірки. І Антонівський міст, як один із транспортних напрямків також, вони намагаються реанімувати, але усвідомлють, що така складна конструкція не може бути залатана просто відерцем бетону, а потребує досить суттєвого ремонту та технологічних процесів. Саме тому ми тримаємо під контролем і періодично нагадуємо про свою дистанційну присутність», – розповіла вона.

Раніше депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань повідомив, що Збройні сили України 22 серпня знову вдарили по Антонівському мосту в окупованій Херсонській області.

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Наприкінці липня Збройні сили України кілька разів завдали точкових ударів по Антонівському автомобільному та залізничному мостах, чим зруйнували логістичні й транспортні шляхи російських військ.

3 серпня стало відомо, що супутник Planet Labs зафіксував, що російські військові почали використовувати окрему поромну переправу для переміщення техніки через Дніпро неподалік окупованого Херсону. Знімки, що це підтверджують, є у розпорядженні програми Радіо Свобода «Схеми». Це вже друга переправа, яку побудували окупанти після ударів Збройних сил України по Антонівському автомобільному та залізничному мостах.