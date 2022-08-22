ЗСУ «відкорегували пропускну спроможність» Каховського мосту – ОК «Південь»

Українські війська «відкорегували пропускну спроможність» Каховського мосту, повідомляє в фейсбуці оперативне командування «Південь».



«В рамках виконання вогневих завдань ракетно-артилерійськими підрозділами посилено вогневий контроль і відкореговано пропускну спроможність Каховського мосту», – йдеться у повідомленні.



Крім того, в оперативному командуванні додають, що російським військам завдано втрат, зокрема, знищено самохідну гармату типу «Гіацинт-С», дві пускові установки С-300, радіолокаційну станцію підсвітлення й наведення, а також мобільний радіолокаційний комплекс виявлення аеродинамічних і балістичних об’єктів «Небо-М».

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що ЗСУ знищили саме ті системи С-300, з яких російські війська обстрілювали Миколаїв.

14 серпня перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський заявив, що ЗСУ взяли під повний вогневий контроль всі логістичні шляхи окупантів на Херсонщині.

Перед цим, 10 серпня, у командуванні «Південь» повідомили, що після ударів ЗСУ міст біля Каховської ГЕС неможливо використовувати.