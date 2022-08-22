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Війська РФ завдали ракетного удару по Одещині – ОК «Південь»

За даними командування, ракета повітряного базування Х-59 була випущена з літака Су-35 з напрямку Чорного моря. Фото ілюстративне

На Одещині вранці війська РФ завдали ракетного удару по одному з об'єктів інфраструктури регіону. Про це у телеграмі повідомляє Одеська міськрада з посиланням на дані оперативного командування «Південь».

«Ракета повітряного базування Х-59 була випущена з літака Су-35 з напрямку Чорного моря», – йдеться у повідомленні.

Постраждалих немає, обставини уточнюються.

Від ранку в Одеській області вже тричі оголошували повітряну тривогу.

Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.

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