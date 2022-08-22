Війська РФ завдали ракетного удару по Одещині – ОК «Південь»

На Одещині вранці війська РФ завдали ракетного удару по одному з об'єктів інфраструктури регіону. Про це у телеграмі повідомляє Одеська міськрада з посиланням на дані оперативного командування «Південь».
«Ракета повітряного базування Х-59 була випущена з літака Су-35 з напрямку Чорного моря», – йдеться у повідомленні.
Постраждалих немає, обставини уточнюються.
Від ранку в Одеській області вже тричі оголошували повітряну тривогу.
Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ