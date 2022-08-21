«Російські триколори на будівлях стали ударом». Жителька Скадовська про окупацію міста

Скадовськ – це ще одне курортне місто в Херсонській області, яке майже на самому початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну було окуповане. Журналісти проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» поспілкувалися з місцевою жителькою, яка розповіла, як відбувалося захоплення міста, що шокувало жителів та як містяни зараз живуть в окупації. Жінка просить не називати її ім'я та прізвище з міркувань безпеки.
«Відчуття покинутості»
– Вранці 24 лютого мені почали телефонувати родичі. Почали казати, що [масштабна] війна почалася, а я одразу не повірила. Після цього почала дивитись в інтернет, і тоді все зрозуміла.
Жінка згадує, що з міста одразу почали виводити поліцію, через що у мешканців з’явилося «відчуття покинутості».
Поліцейським роздали зброю та почали евакуювати до Херсону
– У цей день я зателефонувала знайомому поліцейському, він сказав що їх відводять. Роздали зброю та почали евакуювати до Херсону, а потім їх відвели до Миколаєва. Після цього зрозуміла, що ми тут одні залишилися.
Жителька Скадовська каже, що на початку березня на адміністративних будівлях міста почали знімати українські прапори та вивішувати російські триколори, що для містян, наголошує жінка, «стало значним ударом».
– Коли я побачила це, у мене був легкий шок. Ніколи не могла подумати, що таке побачу, тому і реакція стала відповідна. З негативом це сприйняли всі мешканці Скадовська, на жаль в місті є невелика кількість «вати». Тих, хто підтримував або має лояльне ставлення до окупантів.
«Адресні репресії»
Зі зміною прапорів та призначення гауляйтерів почалися репресії місцевого населення, розповіла жінка. Вона каже, що з початком окупації російські сили проводили «адресні репресії» колишніх військових, поліцейських, працівників місцевого самоврядування та активістів.
Здебільшого люди налякані та не розуміють, що робити
– Є «вата», що тією чи іншою мірою підтримує окупацію, але в масі населення проти, та і за їхніми паспортами (паспортами РФ – ред.) черга не стоїть. Здебільшого люди налякані та не розуміють, що робити. Були і «адресні» репресії, коли приходили до патріотів, атошників, поліцейських, працівників міської ради. Всіх так чи інакше забирали на «розмову». Багато хто після такого відразу їде з міста.
Однією з цілей Росія у Херсонській області було намагання нав’язати свою валюту. Але наразі вже серпень, в широкому обігу російського рубля в області немає, стверджує жителька Скадовська.
В магазинах навіть решту в гривнях видають, якщо покупці платять рублями
– Переважно рубль входу через те, що більшість пенсіонерів отримали по 10 тисяч рублів. Ними вони і розраховуються в магазинах, але на цьому – все. В магазинах навіть решту в гривнях видають, якщо покупці платять рублями.
Перше, що турбує громадян це звичайні побутові речі ціни в магазинах, доступність ліків та безпечність життя. На жаль, коли місто окупували російські військові, ці речі стали ще більш значущими, ніж раніше.
Без літнього заробітку
Скадовськ – курортне місто і фінансове становище місцевих жителів дуже залежить від сезону. Через війну курортний сезон цього року не відбувся.
– У нас багато хто жив із сезону, скажімо, я. Для мене заробіток в цей період був суттєвим джерелом доходу. Зараз – пусті пляжі й ніяких перспектив.
Єдиним шляхом покинути Скадовськ залишається окупований Крим. Інші шляхи блокують російські військові. Молодь переважно вже покинула місто, залишилися в основному літні люди, розповідає жінка.
– Місцеві їдуть через Крим, їдуть до Грузії, а потім у Європу. Таке відчуття, що дві третини містян виїхали. Переважно це люди від 25 до 45. Молоді люди не хочуть жити в окупації.
Нашій співрозмовниці теж вдалося виїхати з окупації, вона прямує до Німеччини. Жінка каже, що дуже чекає на перемогу України у війні та на визволення рідного міста.
З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини півдня України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України.
На середину липня Україна оцінювала втрати Росії у війні в більш ніж 38 тисяч особового складу. Кремль не озвучує дані щодо загиблих під час вторгнення, але визнає, що втрати «значні». Наприкінці червня президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти.
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на 24:00 31 липня змогло підтвердити 5327 випадків загибелі, 7257 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну, розпочату Росією. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
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