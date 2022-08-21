«Російські триколори на будівлях стали ударом». Жителька Скадовська про окупацію міста

Скадовськ – це ще одне курортне місто в Херсонській області, яке майже на самому початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну було окуповане. Журналісти проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» поспілкувалися з місцевою жителькою, яка розповіла, як відбувалося захоплення міста, що шокувало жителів та як містяни зараз живуть в окупації. Жінка просить не називати її ім'я та прізвище з міркувань безпеки.

«Відчуття покинутості»

– Вранці 24 лютого мені почали телефонувати родичі. Почали казати, що [масштабна] війна почалася, а я одразу не повірила. Після цього почала дивитись в інтернет, і тоді все зрозуміла.

Жінка згадує, що з міста одразу почали виводити поліцію, через що у мешканців з’явилося «відчуття покинутості».

Поліцейським роздали зброю та почали евакуювати до Херсону

– У цей день я зателефонувала знайомому поліцейському, він сказав що їх відводять. Роздали зброю та почали евакуювати до Херсону, а потім їх відвели до Миколаєва. Після цього зрозуміла, що ми тут одні залишилися.

Жителька Скадовська каже, що на початку березня на адміністративних будівлях міста почали знімати українські прапори та вивішувати російські триколори, що для містян, наголошує жінка, «стало значним ударом».

– Коли я побачила це, у мене був легкий шок. Ніколи не могла подумати, що таке побачу, тому і реакція стала відповідна. З негативом це сприйняли всі мешканці Скадовська, на жаль в місті є невелика кількість «вати». Тих, хто підтримував або має лояльне ставлення до окупантів.

«Адресні репресії»

Зі зміною прапорів та призначення гауляйтерів почалися репресії місцевого населення, розповіла жінка. Вона каже, що з початком окупації російські сили проводили «адресні репресії» колишніх військових, поліцейських, працівників місцевого самоврядування та активістів.

Здебільшого люди налякані та не розуміють, що робити

– Є «вата», що тією чи іншою мірою підтримує окупацію, але в масі населення проти, та і за їхніми паспортами (паспортами РФ – ред.) черга не стоїть. Здебільшого люди налякані та не розуміють, що робити. Були і «адресні» репресії, коли приходили до патріотів, атошників, поліцейських, працівників міської ради. Всіх так чи інакше забирали на «розмову». Багато хто після такого відразу їде з міста.

Однією з цілей Росія у Херсонській області було намагання нав’язати свою валюту. Але наразі вже серпень, в широкому обігу російського рубля в області немає, стверджує жителька Скадовська.

В магазинах навіть решту в гривнях видають, якщо покупці платять рублями

– Переважно рубль входу через те, що більшість пенсіонерів отримали по 10 тисяч рублів. Ними вони і розраховуються в магазинах, але на цьому – все. В магазинах навіть решту в гривнях видають, якщо покупці платять рублями.

Перше, що турбує громадян це звичайні побутові речі ціни в магазинах, доступність ліків та безпечність життя. На жаль, коли місто окупували російські військові, ці речі стали ще більш значущими, ніж раніше.

Без літнього заробітку

Скадовськ – курортне місто і фінансове становище місцевих жителів дуже залежить від сезону. Через війну курортний сезон цього року не відбувся.

– У нас багато хто жив із сезону, скажімо, я. Для мене заробіток в цей період був суттєвим джерелом доходу. Зараз – пусті пляжі й ніяких перспектив.

Єдиним шляхом покинути Скадовськ залишається окупований Крим. Інші шляхи блокують російські військові. Молодь переважно вже покинула місто, залишилися в основному літні люди, розповідає жінка.

– Місцеві їдуть через Крим, їдуть до Грузії, а потім у Європу. Таке відчуття, що дві третини містян виїхали. Переважно це люди від 25 до 45. Молоді люди не хочуть жити в окупації.

Нашій співрозмовниці теж вдалося виїхати з окупації, вона прямує до Німеччини. Жінка каже, що дуже чекає на перемогу України у війні та на визволення рідного міста.

З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини півдня України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.