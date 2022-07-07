Палаючий Чонгар, підвал для цивільних і чорні села в Росії. Жителька Генічеська - про окупацію і переїзд

Херсонська область з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну опинилася під окупацією. Генічеськ – невеличке курортне місто на березі Азовського моря – в перший день війни був захоплений російською армією. Багато жителів регіону вирішили виїхати з області. Ще на початку травня, за словами на той час голови Херсонської обласної військової адміністрації Геннадія Лагути, область покинув кожен 5 житель. Частина з них обирають шлях виїзду – через окупований Крим та потім через Росію до країн Європи. Одна з таких родин із Генічеська погодилася розповісти проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя», що відбувається в місті, де зараз панують окупанти, та як долали шлях через російську територію до Німеччини.

«Побачила як палає Чонгар»

Жителька Генічеська поділилася свідченнями про те, що бачила на власні очі в місті після приходу туди окупантів. Разом із цим жінка просить не називати її справжнє імʼя з міркувань безпеки. Вона згадує, що в Генічеську війна почалася нічними вибухами.

Небо було червоне. Перші години не могла зрозуміти, чи це відбувається насправді

– Перший день війни розпочався уночі з дзвінка моєї подруги. Яка сказала мені: «Ти чуєш те, що і я? Подивись в сторону Чонгара». Я підійшла до вікна, та побачила як палає Чонгар. Небо було червоне. Перші години не могла зрозуміти, чи це відбувається насправді. Було дуже важко, бо розум не сприймає дійсності. І коли вже на вулиці посвітлішало, а вибухи ще лунали, щось тоді ти розумієш – що справді розпочалась війна.

Перше що жінка зробила – подзвонила доньці, яка навчалась в Харкові. Попередила, щоб вона не їхала до Генічеська, а поки залишалася в місті. А вже по обіді в Генічеську з’явилась російська воєнна техніка.

Йшла на роботу, спілкувалася з людьми і це мене хоч трохи рятувало

– Ми з чоловіком підприємці, мали продуктовий магазин. Коли місто вже було окуповане, я кожен день йшла на роботу, спілкувалася з людьми і це мене хоч трохи рятувало від величезної кількості думок. Розум дуже довго не сприймав нову дійсність.

В цей час чоловік шукав знайомих та евакуаційні поїзди, щоб вивезти дочку з Харкова, який на той час вже дуже сильно бомбили.

«Людей забирають з власних домівок»

Жінка розповіла, що рішення виїжджати її сімʼя прийняла в травні. Підштовхнули до цього, в тому числі, численні переслідування проукраїнського населення з боку окупантів.

– Сильно на це вплинули події, які відбувалися в місті. Звісно, у порівнянні з іншими населеними пунктами, які знаходяться на лінії вогню, у Генічеську спокійно. Але тут йде інша війна – це війна з проукраїнським населенням, активістами, патріотами, учасниками АТО.

Жителька Генічеська каже, що в перші місяці в місті було багато окупаційних військ, водночас по всій Херсонщині проводили проукраїнські акції, але потім розпочалась «зачистка».

Вони здають списки, а потім цих людей забирають, або вони кудись зникають

– Коли у людини проросійська позиція і вона її не приховувала, всім було зрозуміло що від неї очікувати. А є такі люди, які на словах були патріотами, а після приходу окупантів чіпляють на машину букву «Z». І ти розумієш, що ця людина знає тебе, твою родину та твою позицію, а також людей, які воювали та пройшли АТО. Вони здають списки, а потім цих людей забирають, або вони кудись зникають.

Людей забирають до підвалу місцевого училища №17, де окупанти організували місця утримання полонених та катівні, розповідають жителі Генічеська. Людей забирають з власних домівок або з блокпостів. Одного дня туди потрапила подруга нашої співрозмовниці.

– Коли забрали мою подругу, їй стало погано з серцем. Після чого туди викликали мене. Дозволили привезти їй ліки і забрати її особисті речі. Важко передати емоції, коли бачиш свою подругу з мішком на голові і зв’язаними руками. Вже після того, як її відпустили, я декілька ночей не спала. Почувши гул у дворі, одразу дивилась у вікно, думала, а чи не приїхали цього разу за мною.

Враження від Криму та Росії

– Куди їхати, ми одразу знали. В березні у Німеччину виїхала наша донька, там живуть наші друзі. Вирішили їхати через Крим, бо через Херсонську область у напрямку Запорізької або Миколаївської областей не було «зелених коридорів». Тим паче вже декілька знайомих поїхали з Генічеська саме через Крим.

Жителька Генічеська розповіла, що виїхати вдалося лише з другої спроби.

Там знаходяться «фільтраційні» табори, де перевіряють документи, ставлять питання, перевіряють телефон

– На КПВВ «Чонгар» був великий затор, автомобілі довго не пропускали. Іншим разом на кордоні з Кримом (адміністративна межа між Херсонщиною та Кримським півостровом – ред.) прикордонники та співробітники ФСБ затримали чоловіка на 8 годин. Там знаходяться «фільтраційні» табори, де перевіряють документи, ставлять питання, перевіряють телефон.

Відчуття від поїздки були дуже змішані, каже жінка.

Нині ця територія мало схожа на курортний регіон

– Проїжджаючи Крим, бачили багато військової техніки, усюди намальовані букви «V» та «Z», плакати з військовою пропагандою, звучать воєнні пісні. Нині ця територія мало схожа на курортний регіон. В Краснодарському краї ситуація змінюється кардинально. Мені здається, що вони взагалі не знають, що таке війна. Але багато людей вірить, що в Україні йде якась «спецоперація» і нас «звільняють від нацистів, які захопили владу».

Особливе враження, розповідає українка, від Липецької та Псковської області.

– Чорні села з чорними хатами, ось що мені запам’яталося найбільше. Спочатку мені здавалось, що люди там не живуть, але згодом побачила, що там є люди. Раніше думала, що такі села бувають тільки в казках. Проїхавши велику частину Росії, розумієш, що частина країни ніби залишилась у ХІХ сторіччі.

«Багато біженців з Херсонщини та Харкова»

Перетинаючи кордон з Латвією, родину затримали майже на ніч

– Забрали документи, а чоловіка до «фільтраційного» табору. Вже зовсім інше відношення було з боку латвійських прикордонників. Надавали допомогу у всьому: з документами, в побутових питаннях, швидше намагалися всіх пропустити. Та й люди тут посміхаються один одному.

В Латвії майже на кордоні знаходиться волонтерський центр, розповіла геничанка. За її словами, в центрі надають допомогу, є місця для ночівлі, можна отримати їжу та одяг. Подібні центри є і в Німеччині.

– Наразі ми живемо у своїх друзів, бо ще не отримуємо соціальної допомоги. Тільки нещодавно подали документи. Вони нам виділили кімнату, а сам будинок я називаю – гуртожитком, адже тут постійно проживає близько 10 переселенців із України.

– Взагалі у місті Фельберт федеральної землі Північна Рейн-Вестфалія проживає близько 800 українських біженців. Багато людей з Харкова та Херсонської області, а ось кияни потроху починають повертатися.

У Німеччині родина допомагає іншим українцям облаштовувати житло, перевозити речі, збирати меблі, волонтерять в місцевій церкві, де був створений центр допомоги українцям.

– Тут зустріла сирійців, які виїхали зі своєї країни коли в них почалася війна. Деякі з них одразу переїхали в Україну, а коли на нас напала Росія, вони поїхали далі в Європу та оселилися в Німеччині. Та ось за час перебування в Україні вони змогли вивчити українську мову, а тут вже вчать німецьку.

«Повернемося і відбудуємо Україну»

Коли війна закінчиться, поїду допомогти відбудовувати Харків. В мене немає будівельної спеціальності, але я можу красити, прибирати, клеїти шпалери, варити їжу будівельникам

Жителька Генічеська каже, що як тільки буде безпечно, її родина одразу повернеться до Генічеська.

– Дуже сподіваємося, що наше місто якнайшвидше визволять. Навіть коли я була вдома, і коли було дуже важко все сприймати, я подумала, що коли війна закінчиться, поїду допомогти відбудовувати Харків. В мене немає будівельної спеціальності, але я можу фарбувати, прибирати, клеїти шпалери, варити їжу будівельникам. Все закінчиться і ми відбудуємо нашу Україну. Я знаю, які там руйнування, я знаю, що багато сіл і містечок Херсонщини зруйновано. Але ми повернемося і докладемо руки до відбудови країни.

З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини півдня України редакція не може отримати офіційного підтвердження про озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.