ОК «Південь» звітує про знищення двох опорних пунктів російських військ

Українська авіація вразила два опорних пункти російської армії на півдні, повідомляє оперативне командування «Південь» увечері 16 серпня.

«Нашою авіацією уражено два опорних пункти та два райони зосередження озброєння і техніки ворогів в районах Новопетрівки та Максимівки», – йдеться в зведенні.

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За даними командування, ракетно-артилерійські підрозділи знищили 152-міліметрову гаубицю, сім одиниць броньованої та автомобільної техніки, а також ліквідували 23 російських військових.

«В Сухому Ставку знищено ворожий пункт постачання боєприпасів. Остаточні втрати ворога – дорозвідуються», – додають у ОК.

Наразі немає можливості незалежно перевірити цю інформацію.

Штаб попереджає, що в Чорному морі чергують два ракетних носії з 16 ракетами «Калібр», і закликає не нехтувати сигналами повітряної тривоги.