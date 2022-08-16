Російська армія втратила 150 військових за добу, найбільше на Донеччині – Генштаб ЗСУ

Російські війська втратили близько 150 людей особового складу за добу 15 серпня, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Відтак загальні втрати армії Росії, за даними українського командування, сягнули близько 43 900 військових.

Генштаб також оновив дані щодо втрат російської техніки:

1 880 танків (+4 за добу)

4 152 бойових броньованих машин (+11)

989 артилерійських систем (+4)

263 реактивних систем залпового вогню (+2)

136 засобів протиповітряної оборони

233 літаки

196 гелікоптерів (+1)

790 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+3)

190 крилатих ракет (+3)

15 кораблів/катерів

3 049 автомобілів та автоцистерн (+5)

92 одиниці спеціальної техніки

«Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку», – додає командування, зазначивши, що дані уточнюються.

За останніми даними Пентагону, наведеними 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

Наприкінці липня директор ЦРУ Вільям Бернс оцінив російські втрати у війні проти України в 15 тисяч людей убитими і близько 45 тисяч пораненими.

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9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.



Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.