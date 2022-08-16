ЗСУ відкинули російські війська біля Бахмута, бої тривають – Генштаб

Російські війська продовжують завдавати ракетних ударів по цивільних об’єктах в Україні, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 16 серпня.
На Донбасі тривають бої на кількох напрямках. Зокрема, як повідомляє командування, російські загарбники ведуть наступ на напрямку Лисичанський нафтопереробний завод – Івано-Дарʼївка.
«Підрозділи противника вели наступальні та штурмові дії у напрямках Володимирівка – Бахмутське та Стряпівка – Соледар (Бахмутський напрямок – ред.). Тут українські воїни зупинили та відкинули окупантів назад. На напрямках Покровське – Бахмутське та Горлівка – Залізне бойові дії тривають», – додає штаб.
Також російські війська ведуть наступ на напрямку Старомихайлівка – Невельське на Донеччині і мають «частковий успіх» у районі Солодкого та Новомихайлівки. На обох ділянках тривають бої.
На півночі обстановка суттєво не змінювалася. Штаб відзначає проведення тренування білоруської армії та застерігає, що загроза ракетних і авіаційних ударів з території Білорусі зберігається.
Росія, за даними командування, продовжує утримувати збройні підрозділи у прикордонних районах Брянської та Курської областей для сковування дій українських Сил оборони.
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Штаб додає, що спроба покращити тактичне положення в напрямку Зеленого Гаю – Новогригорівки на півдні України завершилася «значними втратами та відступом».
«В готовності до застосування високоточної зброї перебувають два носії крилатих ракет морського базування «Калібр». Наша винищувальна авіація патрулює повітряний простір України, а ударна – небезуспішно надає вогневу підтримку військам у визначених операційних районах», – йдеться в зведенні.
Генштаб також зазначає, що українські ракетно-артилерійські підрозділи продовжують знищувати російські скупчення живої сили та склади боєприпасів.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України.
На середину липня Україна оцінювала втрати Росії у війні в більш ніж 38 тисяч особового складу. Кремль не озвучує дані щодо загиблих під час вторгнення, але визнає, що втрати «значні». Наприкінці червня президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти.
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на 24:00 31 липня змогло підтвердити 5327 випадків загибелі, 7257 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну, розпочату Росією. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
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