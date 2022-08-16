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ЗСУ відкинули російські війська біля Бахмута, бої тривають – Генштаб

Ілюстраційне фото. Військові ЗСУ Збройних сил України на передових позиціях в Донецькій області, біля Бахмута ведуть вогонь із міномета калібру 82 міліметри, серпень 2022 року

Російські війська продовжують завдавати ракетних ударів по цивільних об’єктах в Україні, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 16 серпня.

На Донбасі тривають бої на кількох напрямках. Зокрема, як повідомляє командування, російські загарбники ведуть наступ на напрямку Лисичанський нафтопереробний завод – Івано-Дарʼївка.

«Підрозділи противника вели наступальні та штурмові дії у напрямках Володимирівка – Бахмутське та Стряпівка – Соледар (Бахмутський напрямок – ред.). Тут українські воїни зупинили та відкинули окупантів назад. На напрямках Покровське – Бахмутське та Горлівка – Залізне бойові дії тривають», – додає штаб.

Також російські війська ведуть наступ на напрямку Старомихайлівка – Невельське на Донеччині і мають «частковий успіх» у районі Солодкого та Новомихайлівки. На обох ділянках тривають бої.

На півночі обстановка суттєво не змінювалася. Штаб відзначає проведення тренування білоруської армії та застерігає, що загроза ракетних і авіаційних ударів з території Білорусі зберігається.

Росія, за даними командування, продовжує утримувати збройні підрозділи у прикордонних районах Брянської та Курської областей для сковування дій українських Сил оборони.

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Штаб додає, що спроба покращити тактичне положення в напрямку Зеленого Гаю – Новогригорівки на півдні України завершилася «значними втратами та відступом».

«В готовності до застосування високоточної зброї перебувають два носії крилатих ракет морського базування «Калібр». Наша винищувальна авіація патрулює повітряний простір України, а ударна – небезуспішно надає вогневу підтримку військам у визначених операційних районах», – йдеться в зведенні.

Генштаб також зазначає, що українські ракетно-артилерійські підрозділи продовжують знищувати російські скупчення живої сили та склади боєприпасів.

Масштабна війна Росії проти України

24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.

Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».

Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України.

На середину липня Україна оцінювала втрати Росії у війні в більш ніж 38 тисяч особового складу. Кремль не озвучує дані щодо загиблих під час вторгнення, але визнає, що втрати «значні». Наприкінці червня президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти.

Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.

Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».

Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.

Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на 24:00 31 липня змогло підтвердити 5327 випадків загибелі, 7257 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну, розпочату Росією. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

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