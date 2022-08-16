ЗСУ відкинули російські війська біля Бахмута, бої тривають – Генштаб

Російські війська продовжують завдавати ракетних ударів по цивільних об’єктах в Україні, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 16 серпня.

На Донбасі тривають бої на кількох напрямках. Зокрема, як повідомляє командування, російські загарбники ведуть наступ на напрямку Лисичанський нафтопереробний завод – Івано-Дарʼївка.

«Підрозділи противника вели наступальні та штурмові дії у напрямках Володимирівка – Бахмутське та Стряпівка – Соледар (Бахмутський напрямок – ред.). Тут українські воїни зупинили та відкинули окупантів назад. На напрямках Покровське – Бахмутське та Горлівка – Залізне бойові дії тривають», – додає штаб.

Також російські війська ведуть наступ на напрямку Старомихайлівка – Невельське на Донеччині і мають «частковий успіх» у районі Солодкого та Новомихайлівки. На обох ділянках тривають бої.

На півночі обстановка суттєво не змінювалася. Штаб відзначає проведення тренування білоруської армії та застерігає, що загроза ракетних і авіаційних ударів з території Білорусі зберігається.

Росія, за даними командування, продовжує утримувати збройні підрозділи у прикордонних районах Брянської та Курської областей для сковування дій українських Сил оборони.

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Штаб додає, що спроба покращити тактичне положення в напрямку Зеленого Гаю – Новогригорівки на півдні України завершилася «значними втратами та відступом».

«В готовності до застосування високоточної зброї перебувають два носії крилатих ракет морського базування «Калібр». Наша винищувальна авіація патрулює повітряний простір України, а ударна – небезуспішно надає вогневу підтримку військам у визначених операційних районах», – йдеться в зведенні.

Генштаб також зазначає, що українські ракетно-артилерійські підрозділи продовжують знищувати російські скупчення живої сили та склади боєприпасів.