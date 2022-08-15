Видання «Важные истории» знайшло російських солдатів, причетних до вбивств у Київській області. Один із них зізнався

Видання «Важные истории» встановило імена російських солдатів, причетних до вбивств місцевих жителів у селі Андріївка Київської області, яке було під контролем російських військових з кінця лютого до квітня. Кореспондент видання їм зателефонувала, один військовослужбовець під час розмови у всьому зізнався.

Під час відступу російські солдати залишили у селі 25 фотографій, зроблених на вкрадений телефон місцевого жителя. Саме вони допомогли журналістам встановити їхні особи. Смартфон військовослужбовці відібрали у 76-річного Леоніда Удода. Він і його дружина Тетяна змогли повернути свій гаджет лише наприкінці травня: чужий пристрій серед своїх речей знайшла жителька Андріївки і принесла його до пункту роздачі гуманітарної допомоги.

Видання ідентифікувало учасників «фотосесії»: це службовці 64-ої мотострілецької бригади Данило Фролкін, Дмитро Данилов, Руслан Глотов та Іван Шепеленко. «Багато жителів Андріївки, з якими ми поговорили, згадали солдатів із цих знімків. Судячи з оповідей місцевих, вони можуть бути причетні до грабежів, мародерства і навіть вбивств», – пише видання.

У червні Офіс генпрокурора України оголосив, що підозрює військовослужбовця Данила Фролкіна у порушенні законів і звичаїв війни. За даними відомства, він може бути винен у вбивстві мирного жителя в Андріївці, крадіжці автомобіля в іншого жителя села та розкраданні у ветерана Другої світової війни радянських і українських медалей.

Данило Фролкін дав докладне інтерв’ю «Важным историям», зокрема зізнався у вбивстві цивільного жителя в Андріївці, якого він запідозрив у фотографуванні російської військової техніки.

Видання пише, що Фролкін впізнав по фото жертву і підтвердив, що вистрілив у потилицю Руслану Яремчуку. Удова підтвердила характер поранення. За деталями з розповіді Фролкіна можна зробити висновок, що того ж дня 12 березня разом із Яремчуком російські військові вбили ще щонайменше двох жителів Андріївки – Вадима Ганюка і Віталія Кібукевича.

Раніше цього місяця генеральний прокурор України Андрій Костін повідомив, що в Україні винесли вже вісім реальних вироків проти російських військових за порушення законів і звичаїв війни.

Першим вироком щодо воєнних злочинів російських військових під час повномасштабного вторгнення до України стало засудження у травні до довічного позбавлення волі 21-річного російського військовослужбовця Вадима Шишимаріна.

Його визнали винним у вбивстві мирного жителя Сумської області, 62-річного мешканця села Чупахівка Олександра Шеліпова.

Шишимарін визнав свою провину і заявив, що стріляти в мирного жителя йому наказали. Пізніше суд змінив йому покарання, засудивши до 15 років за ґратами.