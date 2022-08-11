«Особового складу майже немає». Бригада, причетна до подій у Бучі, майже знищена

Російська 64-та мотострілецька бригада з Хабаровського краю, військовослужбовців якої пов’язують із вбивствами цивільних жителів у передмісті Києва Бучі, практично знищена, йдеться в розслідуванні російської служби Радіо Свобода, оприлюдненому 10 серпня.

7 серпня у соціальній мережі «ВКонтакте» було опубліковане фото стенду з жалобними фотографіями 44 солдатів й офіцерів цієї бригади. Радіо Свобода вдалося підтвердити факт смерті більшості з них і поговорити з автором фото, військовим медиком із Хабаровська Олексієм Асташовим.

Він стверджує: на стенді – лише десята частина його товаришів по службі, загиблих за час «спеціальної військової операції» (так у Росії офіційно називають повномасштабну війну проти України).

«Від 64-ої бригади, якій Володимир Путін подарував звання «гвардійської», по суті нічого не залишилося, але розформувати її було б непрямим визнанням відповідальності Росії за воєнні злочини в Україні», – йдеться в розслідуванні.

У розмові з Радіо Свобода Асташов заявив, що до початку повномасштабного вторгнення у складі бригади було 1500 людей і в Україну «поїхали всі, окрім дівчат, штабних мишей і новобранців». За його словами, на стенді вивісили фотографії лише тих, кого посмертно нагородили «орденом мужності». Асташов припустив, що загалом кількість загиблих обчислюється сотнями.

Згідно з розслідуванням, якщо на кожного вбитого російського військового припадає близько трьох з половиною поранених, 64-та бригада мала б втратити понад 600 осіб особового складу. Ще щонайменше 100, як стверджує Асташов, відмовилися брати участь у повномасштабній війні проти України. Сам Асташов заперечує, що 64-та бригада була в Бучі і чинила воєнні злочини. Проте факт перебування військових цієї бригади в Бучі раніше встановили Радіо Свобода та інші ЗМІ.

Журналісти також звернули увагу на те, що одному з російських військових на стенді з фотографіями загиблих – Микиті Акімову – Офіс генерального прокурора України повідомив про підозру в порушенні законів та звичаїв війни за злочини у Бучі. Підозри отримали ще дев’ятеро військових 64-ої бригади.

Аналітики розслідувальної групи Conflict Intelligence Team (CIT), яких Радіо Свобода попросило прокоментувати ситуацію навколо 64-ої ОМСБр, кажуть, що названа Олексієм Асташовим цифра у 1500 військовослужбовців перед відправкою бригади в Україну реальна, якщо йдеться лише про контрактників. У CIT також упевнені, що номінально бригада збережеться, але на фронті її залишки, швидше за все, передадуть іншому підрозділу.

Як пишуть в одній зі своїх доповідей експерти американського Інституту вивчення війни, від багатьох російських батальйонних тактичних груп після відступу від Києва практично нічого не залишилося, «крім жменьки людей і техніки», як сказав 8 квітня представник Міністерства оборони США. За його оцінками, деякі російські підрозділи втратили до третини особового складу. На відновлення їхньої боєздатності за рахунок добровольців або службовців інших військових частин можуть піти місяці.

2 квітня Київщина була звільнена від російських військ. Після відступу військових РФ у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки загибелі цивільних жителів. Насамперед йдеться про Бучу, де загинули, за останніми даними, 458 мирних жителів, 419 із них були застрелені або померли від тортур.

Україна і деякі представники Заходу вимагають притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини через події на Київщині.

Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних», навіть попри те, що факти вбивств цивільних у період російської окупації були підтверджені супутниковими знімками.