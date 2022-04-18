Росія: бригаді, причетній до подій у Бучі, присвоїли звання «гвардійської»

У Росії 64-й окремій мотострілецькій бригаді присвоїли почесне звання «гвардійська». Відповідний наказ підписав президент Росії, передає російська служба Радіо Свобода.

У документі наголошується, що звання присвоєно за «масовий героїзм та відвагу» під час бойових дій «із захисту Вітчизни та державних інтересів в умовах збройних конфліктів».

64-а бригада дислокується у Хабаровському краї. Військовослужбовців із цього підрозділу пов’язують із вбивствами мирних жителів у передмісті Києва Бучі. У відкритих джерелах, вивчених Радіо Свобода, є непрямі підтвердження того, що військовослужбовці цієї бригади справді були у місті.

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2 квітня Київщина була звільнена від російських військ. Після відступу військових РФ у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки загибелі цивільних жителів. Насамперед йдеться про Бучу, де загинули щонайменше 400 людей.

Україна і деякі представники Заходу вимагають притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини через події на Київщині.

Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних», навіть попри те, що факти вбивств цивільних у період російської окупації були підтверджені супутниковими знімками.