Поліція: у Бучанському районі знайшли тіло закатованого військами РФ чоловіка

У лісосмузі поблизу села Нове Залісся в Бучанському районі на Київщині виявили тіло закатованого російськими військами чоловіка, повідомила поліція Київської області у фейсбуці 31 липня.

За повідомленням, чоловік був одягнений у темні зимові штани, куртку, светр і чоботи, на шиї у нього був православний хрестик.

«Тіло виявили поряд із колишніми позиціями росіян. Руки загиблого були зв’язані мотузкою із кріпленням через залізний карабін буксирувального тросу. Він же був намотаний і на шию загиблого. Все вказує на те, що перед смертю чоловіка душили», – заявив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Криміналісти і слідчо-оперативна група Бучанського районного управління поліції провели ексгумацію і попередній огляд загиблого.

«Це місце – одіозне, адже вбитого окупантами цивільного тут знаходять вже вдруге. Поряд у лісі кілька місяців тому виявили тіло вбитого переселенця з Донецька», – повідомив заступник начальника відділення поліції у Бородянці Вадим Чернишук.

2 квітня Київщина була звільнена від російських військ. Після відступу військових РФ у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки убивств цивільних жителів. Насамперед йдеться про Бучу, де загинули щонайменше 400 людей.

Станом на 17 липня, за даними поліції, на Київщинізнайдено 1346 тіл місцевих цивільних жителів, загиблих від дій російської армії.

У поліції наголошували, що це не остаточна цифра, бо близько 300 людей вважають зниклими безвісти.

Україна і представники Заходу вимагають притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини через події на Київщині.

Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних», навіть попри те, що факти вбивств цивільних у період російської окупації були підтверджені супутниковими знімками.