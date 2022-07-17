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На Київщині загалом знайдено 1346 тіл загиблих від дій армії РФ українців – поліція

Тіла убитих цивільних. Буча після звільнення від російських окупантів, 8 квітня 2022 року

Станом на 17 липня на Київщині знайдено 1346 тіл місцевих жителів, загиблих від дій російської армії, повідомив начальник ГУ Нацполіції Київської області Андрій Нєбитов.

«На сьогодні 1346 тіл убитих людей, убитих цивільних осіб – наголошую… Більшість із них убиті з вогнепальної зброї», – сказав Нєбитов в ефірі телемарафону.

Він наголосив, що це не остаточна цифра, бо близько 300 людей вважаються зниклими безвісти.

2 квітня Київщина була звільнена від російських військ. Після відступу військових РФ у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки убивств цивільних жителів: людей виявляли посеред вулиць, у братських могилах, підвалах і колодязях.

Україна і Захід вимагають притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини через події на Київщині.

Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних», навіть попри те, що факти вбивств цивільних у період російської окупації були підтверджені супутниковими знімками.

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