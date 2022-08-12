Спроби Кремля приховати воєнні злочини: ISW про знищення бригади, причетної до подій у Бучі

Американський інститут вивчення війни (ISW) заявляє, що практичне знищення у боях російської 64-ої мотострілецької бригади з Хабаровського краю, військовослужбовців якої вважають причетними до вбивств цивільних жителів у передмісті Києва Бучі, може бути пов’язане зі спробами Кремля приховати воєнні злочини.

«Російська 64-та окрема гвардійська мотострілецька бригада 35-ої загальновійськової армії була практично знищена в боях, ймовірно, у рамках навмисних спроб Кремля приховати воєнні злочини, скоєні нею в Київській області», – йдеться у звіті інституту 11 серпня.

ISW згадує розслідування журналіста Радіо Свобода Марка Крутова, який встановив, що в бригади практично не залишилося особового складу, але вона так і не була розформована.

«Від 64-ої бригади, якій Володимир Путін подарував звання «гвардійської», по суті нічого не залишилося, але розформувати її було б непрямим визнанням відповідальності Росії за воєнні злочини в Україні», – йдеться в розслідуванні.

2 квітня Київщина була звільнена від російських військ. Після відступу військових РФ у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки загибелі цивільних жителів. Насамперед йдеться про Бучу, де загинули, за останніми даними, 458 мирних жителів, 419 із них були застрелені або померли від тортур.

Україна і деякі представники Заходу вимагають притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини через події на Київщині.

Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних», навіть попри те, що факти вбивств цивільних у період російської окупації були підтверджені супутниковими знімками.