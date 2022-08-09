Генпрокурор: в Україні винесли вісім реальних вироків російським військовим

Вирок російському танкісту, який обстріляв багатоповерхівку в Чернігові, став восьмим за рахунком реальним вироком військовослужбовцям країни-агресора, винесеним українськими судами, повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін.

«За публічного обвинувачення прокурорів Чернігівської обласної прокуратури оператора-навідника танку збройних сил РФ засуджено до 10 років позбавлення волі. Виконуючи завідомо злочинний наказ командирів, він із танка обстріляв житловий багатоповерховий будинок у Чернігові, який не був військовою ціллю. Це вже восьмий реальний вирок, винесений українськими судами, військовослужбовцям країни-агресора», – сказав Костін.

«І ми не зупиняємося. Органи прокуратури і надалі щоденно працюватимуть на всіх напрямах заради відновлення справедливості та притягнення до відповідальності кожного, хто приніс війну на нашу землю. Серед пріоритетів – виявлення й арешт активів російських компаній, які напряму чи опосередковано досі ведуть бізнес в Україні й фінансують війну за рахунок українців», – додав генпрокурор.

За його словами, за клопотаннями прокурорів Офісу генпрокурора арештовані корпоративні права і 35 об’єктів нерухомості підприємства, пов’язаного з РФ – одного з найбільших виробників органічних хімічних речовин на території України. Загальна сума арештованого – понад 2 мільярди 300 мільйонів гривень, сказав Костін.

8 серпня оператора-навідника танка збройних сил РФ засудили до 10 років позбавлення волі за обстріл житлового багатоповерхового будинку в Чернігові.

Першим вироком щодо воєнних злочинів російських військових під час повномасштабного вторгнення до України стало засудження у травні до довічного позбавлення волі 21-річного російського військовослужбовця Вадима Шишимаріна.

Його визнали винним у вбивстві мирного жителя Сумської області, 62-річного мешканця села Чупахівка Олександра Шеліпова.

Шишимарін визнав свою провину і заявив, що стріляти в мирного жителя йому наказали. Пізніше суд змінив йому покарання, засудивши до 15 років за ґратами.