У Гаазі перші справи щодо воєнних злочинів Росії почнуть розглядати взимку – Bloomberg

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі має намір висунути перші звинувачення в можливих російських воєнних злочинах в Україні вже цієї зими, повідомляє агентство Bloomberg.

Точна дата початку провадження у першій справі не називається, однак, за даними Bloomberg, це може статися або наприкінці цього року або на початку наступного.



Також повідомляється, що представники України домовляються з Міжнародним судом про передачу йому щонайменше одного російського військовополоненого, який нібито готовий надати свідчення проти Росії.



Генеральна прокуратура України веде збір свідчень про можливі воєнні злочини російських військ та власні розслідування з першого дня війни. У березні для збору доказів злочинів російської армії в Україні було створено спільну слідчу групу, у тому числі за участі Міжнародного кримінального суду в Гаазі. Роботу групи підтримує агентство Європейського Союзу зі співробітництва у сфері кримінального правосуддя.

Москва, попри численні свідчення, не визнає відповідальність своїх військових у воєнних злочинах.

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25 травня заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов в інтерв'ю Радіо Свобода зазначив, що Міжнародний трибунал для покарання вищого політико-військового керівництва Росії за воєнні злочини в Україні та міжнародний арбітраж для перетворення заморожених за кордоном активів РФ на компенсації для українців можуть бути створені уже наприкінці літа.