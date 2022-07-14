Малюська назвав ключову проблему у судових процесах над підозоюваними у воєнних злочинах

Неможливість доправити деяких підозрюваних у воєнних злочинах проти України до судових інстанцій наразі є головною проблемою у судових процесах над ними, заявив в​ інтерв'ю Радіо Свобода міністр Юстиції Денис Малюська.

«Ключова проблема – як обвинувачених (тих, хто вчиняв воєнні злочини) доправити до судових інстанцій, де вони б отримали покарання і вирок. Наприклад, Міжнародний кримінальний суд не може розглядати справи заочно. І максимум, що від суду можна отримати, це, наприклад, щось на кшталт арешту з метою доставки до суду. Але не вирок заочний. Відповідно – це є ключовою проблемою зараз», – пояснив він.

10 липня президент Володимир Зеленський анонсував переговори, які «сприятимуть» покаранню російських воєнних злочинців.

«Зробимо все, щоб і в Латинській Америці, і в Азії, і в Африці чули правду про російський терор на нашій землі», – наголосив він.



За словами президента, покарання буде «невідворотним для кожного російського вбивці».

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні та не причетна до злочинів проти цивільного населення.

25 травня заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов в інтерв'ю Радіо Свобода зазначив, що Міжнародний трибунал для покарання вищого політико-військового керівництва Росії за воєнні злочини в Україні та міжнародний арбітраж для перетворення заморожених за кордоном активів РФ на компенсації для українців можуть бути створені уже наприкінці літа.