Суд замінив довічне ув’язнення для російського військового Шишимаріна на 15 років за ґратами

Апеляційний суд міста Києві змінив вирок російському військовому Вадиму Шишимаріну та замінив довічне ув’язнення на 15 років позбавлення волі.

«Пом’якшити призначений Шишимаріну Вадиму Євгеновичу вирок до 15 років позбавлення волі», – йдеться в тексті судового рішення, яке може бути оскаржене в суді касаційної інстанції протягом трьох місяців.

23 травня Солом’янський районний суд Києва засудив до довічного позбавлення волі 21-річного російського військовослужбовця Вадима Шишимаріна, визнавши його винним у вбивстві мирного жителя Сумської області, 62-річного мешканця села Чупахівка Олександра Шеліпова.

Цей вирок став першим щодо воєнних злочинів російських військових під час повномасштабного вторгнення до України. Шишимарін визнав свою провину і заявив, що стріляти в мирного жителя йому наказали.