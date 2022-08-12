СБУ: «приятель Кадирова» катував неповнолітнього під час окупації Київщини

Служба безпеки України заявила, що встановила особу ще одного російського військового, підозрюваного у воєнних злочинах і звірствах проти цивільних людей, зокрема неповнолітніх, під час окупації одного із селищ Київщини.

Ним виявився «приятель Кадирова», командир мобільного загону особливого призначення (більше відомого як ОМОН) Росгвардії, у Чеченській республіці «Ахмат» – Анзор Бісаєв, кажуть у СБУ.

«Цей окупант входив до найближчого оточення Кадирова. На початку березня, перебуваючи на території селища Бабинці Бучанського району, загарбник разом зі своїми підлеглими вдерся в один із приватних місцевих будинків і викрав підлітка. Під дулом пістолета та приставляючи ніж до голови, загарбники вимагали від нього інформацію про розташування українських військ», – заявили у Службі безпеки.

«Коли тортури не дали «бажаного результату», хлопця посадили у броньований автомобіль і продовжували знущання, застосовуючи насильство і погрози фізичної розправи», – додали в СБУ.

За даними слідчих, після звільнення Київщини підозрюваний втік на територію Росії.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за статтею «порушення законів та звичаїв війни». «Тривають комплексні заходи для притягнення окупанта до відповідальності», – йдеться в повідомленні.

2 квітня Київщина була звільнена від російських військ. Після відступу військових РФ у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки загибелі цивільних жителів. Насамперед йдеться про Бучу, де загинули, за останніми даними, 458 мирних жителів, 419 із них були застрелені або померли від тортур.

Україна і деякі представники Заходу вимагають притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини через події на Київщині.

Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних», навіть попри те, що факти вбивств цивільних у період російської окупації були підтверджені супутниковими знімками.