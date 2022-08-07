Guardian інформує про новий випадок знущання над українськими військовополоненими на Донбасі

Про випадки знущання з українських військовополонених на окупованих Росією частинах Донбасу, які стали відомими останнім часом, повідомляє британська газета Guardian. Кореспондент газети, який висвітлює війну в Україні, пише про відео та фотографії, на яких видно голову людини, наколоту на стовп на паркані біля будинку в місті Попасній на Луганщині, яке було захоплене російськими військами в травні. Попасна розташована поблизу лінії фронту на Донбасі.

Британська газета посилається на фото, яке 5 серпня опублікував голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у мережі Facebook.

Як пише кореспондент британської газети, відтоді знімок широко поширили в соціальних мережах. Українці звинуватили російських військових у середньовічному варварстві та порівняли дії росіян з персонажами кіноепопеї «Володар перснів».

«Вони справді орки. Двадцять перше століття, окупована Попасна, людський череп на паркані. У росіянах немає нічого людського. Ми воюємо з нелюдами», – написав Гайдай у фейсбуці.

«На відео, – йдеться в статті Guardian, – видно безголове і безруке тіло чоловіка, одягненого у військову форму, що лежить у дворі будинку. Голова наколота на дерев’яний стовп, а кисті рук – на металеві шипи на паркані по обидві сторони від голови».

«Голос Америки» не подає фото, яке поширене в соціальних мережах, через його жорстокість.

Газета Guardian каже, що не може підтвердити автентичність фотографії. Але за даними геолокації, фото, імовірно, є справжнім і зробленим наприкінці липня неподалік від центру Попасної, за адресою вулиця Нагірна, 21. Адресу видно на фотографії.

Українська армія відступила з Попасної на початку травня. У липні в результаті тривалих боїв російські війська захопили майже всю Луганську область. Попасна зазнала значних руйнувань.

Ця фотографія є останнім опублікованим випадком звірств, скоєних російськими солдатами після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому, пише Guardian.

5 серпня міжнародна розслідувальна група журналістів Bellingcat опублікувала в себе на сайті розслідування попереднього відомого випадку звірств російських військових проти українського військовополоненого.

Розслідувачі вивчали три відеозаписи, на яких бойовик, що, ймовірно, належить до чеченського формування «Ахмат», підпорядковане Рамзану Кадирову, яке входить до складу російських збройних сил, кастрував зв’язаного українського полоненого, якого потім застрелили».

Як кажуть автори дослідження, вони вивчали цей «очевидний воєнний злочин у Луганській області України».

Автори розслідування зазначають, що відео першими опублікували російські Telegram-канали, що підтримують російську війну в Україні та публікують фото вбитих українських солдатів.

На цих каналах фото спочатку схвалювали адміністратори каналів та більшість користувачів, які коментували, а через кілька годин вони «раптово відреклися» від них як «імовірних підробок», що нібито були підкинуті на проросійські канали агентами України з метою дискредитації російської армії.

Він губився в суперечностях і неправді, але намагався переконати мене, що «відео – фейк, мені так сказала ФСБ»

Розслідувачі ідентифікували російського солдата, якого видно на кадрах та підтвердили, що на місці події були присутні чеченські воєнізовані формування. Солдат заперечував свою участь у катуванні та страті, але підтвердив, що російські служби безпеки допитували його про це, повідомляє Bellingcat.

Керівник Bellingcat Христо Грозев написав у твіті, що понад 20 хвилин розмовляв з імовірним катом, який плутався у свідченнях.

«Він губився в суперечностях і неправді, але намагався переконати мене, що «відео – фейк, мені так сказала ФСБ», – написав журналіст-розслідувач у себе в твіті.

Як встановили Bellingcat місцем злочину був занедбаний санаторій у Привіллі поблизу міста Лисичанськ. Відстань від Лисичанська до Попасної – приблизно 45 кілометрів.

5 серпня речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі повідомив про розсекречені дані, згідно з якими, Росія планує покласти на Україну відповідальність за вбивство близько 50 українських військовополонених в Оленівці, що на окупованій частині Донецької області.

Підконтрольні Росії сили 29 липня заявили про 53 загиблих та 75 поранених. 30 липня Росія заявила про 50 загиблих від нібито «ракетного удару Збройних сил України».

Організація Об’єднаних Націй пообіцяла допомогу Україні у розслідувані загибелі полонених в Оленівці. Про це повідомив представник генерального секретаря ООН.

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1 серпня в ефірі телемарафону генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що, за попередніми висновками міжнародних експертів, причиною вибуху в будівлі могла бути термобарична зброя, а не ракетний обстріл з боку українських сил, як заявила російська сторона.