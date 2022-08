Розслідувачі Bellingcat знайшли росіянина, який може бути причетним до катування українського полоненого

Розслідувачі Bellingcat та The Insider ідентифікували російського військового, який може бути причетним до катування і страти українського полоненого.



Раніше в мережі з'явилися відеозаписи, на яких, ймовірно, російський військовослужбовець катує українського полоненого. Особи військових на відео не видно, але розслідувачам вдалося впізнати їх за характерними деталями одягу та іншими прикметами, що потрапили в кадр.



Автори розслідування встановили, що знущання над військовополоненим відбувалися на території санаторію «Привілля» в Луганській області, що в тортурах могли брати участь члени з батальйону «Ахмат» – офіційно, це підрозділ російської Росгвардії, проте численні розслідування вказують на те, що він безпосередньо підпорядковується голові Чечні Рамзану Кадирову.



The Insider поговорив з одним із членів батальйону, російським громадянином із Туви 1993 року народження. У телефонній розмові він заперечував, що брав участь у тортурах, а відео назвав сфабрикованим. Однак він визнав, що на інших відео за участю батальйону «Ахмат», знятих на території комбінату «Азот» у Сєвєродонецьку, справді він.



Проаналізувавши кадри, розслідувачі дійшли висновку, що людина, на відео з «Азоту» і людина, зображена на відео з тортурами полоненого, – та сама. Редакція The Insider називає його ім'я.

28 липня у мережі з’явилося поширене російськими каналами відео, де, ймовірно, російський військовий завдає каліцтва, схоже, полоненому українському військовослужбовцю. Незалежного підтвердження інформації про те, що на відео знято саме український військовополонений та російський військовий, немає. Відео з тортурами та вбивством українського військовополоненого викликало жорстку міжнародну реакцію.

Моніторингова місія ООН з прав людини (HRMMU) заявила, що «шокована» «останніми відео, на яких явно показано побиття, кастрацію і вбивство полоненого військовослужбовця Збройних сил України чоловіком, який є, імовірно, членом збройних сил Російської Федерації або пов’язаних із ними озброєних груп». Місія вказала на те, що катування та розстріли військовополонених та осіб, що втратили статус комбатантів, є воєнним злочином.

Військовополонені перебувають під захистом Женевської конвенції. За нормами міжнародного права, вбивство військовополонених та жорстоке поводження з ними відносяться до воєнних злочинів.