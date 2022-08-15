Удар ЗСУ по ПВК «Вагнера»: «кухар Путіна» Пригожин потрапив під обстріл?

ЗСУ завдали удару по базі найманців з «приватної військової компанії Вагнера». Довгий час українська сторона це не коментувала, однак зрештою удар підтвердив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Раніше про це повідомляли російські так звані воєнкори, зокрема Юрій Котьонок та кілька телеграм-каналів, які, зокрема, розповідали про пригоди «вагнерівців» на війні в Україні. Згідно з їхніми повідомленнями, базу було знищено, а удар був завданий ЗСУ з реактивної системи залпового вогню HIMARS.

Завдавати точного удару, ймовірно, ЗСУ допоміг інший російський так званий воєнкор, Сергій Середа, який тиждень тому опублікував фотографії поблизу бази «вагнерівців» у Попасній – так українські військові могли дізнатися про місце її розташування. Локація на них ідентична тому місцю, по якому було завдано удару. Видання The Insider звернуло увагу на те, що після публікації новини про знищення бази Сергій Середа видалив зі свого телеграм-каналу пост із фотографіями найманців.

За даними деяких ЗМІ, на базі в момент удару міг бути близький до Володимира Путіна бізнесмен Євген Пригожин, якого вважають спонсором і одним із творців «ПВК Вагнера». Однак офіційного підтвердження цієї інформації немає. У військовому командуванні РФ інформацію про знищення бази «вагнерівців» не коментували.

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