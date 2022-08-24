Сили ППО збили російську ракету над Черкащиною – ОВА

Сили ППО збили російську ракету над Черкащиною, повідомив голова ОВА Ігор Табурець.



«Під час повітряної тривоги сили ППО збили над Черкащиною ворожу ракету. Не публікуйте фото чи відео! Не наражайте всіх на повторні атаки по локаціях», – написав він у телеграмі.

Про постраждалих чи руйнування внаслідок збиття російської ракети в ОВА не повідомляють.

8 серпня на Уманщині в Черкаській області збили запущену російськими військовими ракету, її уламки пошкодили об’єкт цивільної інфраструктури і призвели до поранення двох людей.

Сьогодні в Україні відзначають День Незалежності.

Влада попереджала, що українці мають бути вкрай обережними, оскільки цього дня війська РФ можуть готувати жорстокі атаки. США також заявили, що мають дані розвідки про те, що Росія планує найближчим часом здійснити нові удари по цивільній інфраструктурі України і державних об’єктах.