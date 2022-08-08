На Уманщині спрацювала ППО, через уламки ракети поранені двоє людей – ОВА

На Уманщині в Черкаській області збили запущену російськими військовими ракетами, її уламки пошкодили об’єкт цивільної інфраструктури і призвели до поранення двох людей, повідомив голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

«Під час останньої повітряної тривоги на Уманщині спрацювала ППО. Внаслідок падіння залишків збитої ракети пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури. Двоє людей отримали поранення, їх оперативно госпіталізовано. На місці події працюють сили та засоби ДСНС», – написав він у телеграмі.

Вранці в Україні лунала повітряна тривога. Про обстріли повідомили у Харкові, про збиття ракети системою ППО – на Одещині.

У ніч на 8 серпня російська армія вдарила ракетами і «Градами» по двох районах Дніпропетровщини.

Раніше сьогодні в Оперативному командуванні «Південь» повідомили, що в Чорному морі маневрують близько десятка російських бойових кораблів, зокрема носії ракет «Калібр», а в Генштабі ЗСУ попередили про збереження загрози ракетних ударів по військових об’єктах і елементах інфраструктури на всій території України.