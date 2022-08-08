У ЗСУ повідомили про «поважні влучання» по Антонівському і Каховському мостах

Українські військові в ніч на 8 серпня завдали ударів по Антонівському і Каховському мостах на території Херсонщини, окупованій російськими військами, повідомила начальниця координаційного пресцентру сил охорони та оборони «Півдня» Наталя Гуменюк.

«Відпрацьовано той самий вогневий контроль, який ми тримали вже кілька діб на цьому напрямку. Він має свої результати, влучання, влучання досить поважні, як по Антонівському, так і по Каховському мостах», – сказала Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

«Також є знищення кількох баз збереження боєприпасів і ми уточнюємо результати, які саме з них (ударів – ред.) наші, оскільки ми розуміємо, що і рух спротиву на окупованих територіях – досить потужний», – додала вона.

За словами Гуменюк, такі дії українських військових «досить суттєво» впливають на морально-психологічний стан російської армії і на її боєздатність.

27 липня Збройні сили України завдали точкових ударів по Антонівському автомобільному мосту та зруйнували логістичні й транспортні шляхи російських військ. 30 липня оперативне командування «Південь» повідомило, що українські військові також завдали удару по залізничному мосту через Дніпро в районі Херсону (Антонівський залізничний міст, – ред.), заблокувавши і його використання російськими військами.

3 серпня стало відомо – супутник Planet Labs зафіксував, що російські військові почали використовувати окрему поромну переправу для переміщення техніки через Дніпро неподалік окупованого Херсону. Знімки, що це підтверджують, є у розпорядженні програми Радіо Свобода «Схеми». Це вже друга переправа, яку побудували окупанти після ударів Збройних сил України по Антонівському автомобільному та залізничному мостах.

Британська розвідка раніше повідомляла, що російські війська побудували біля Херсону два понтонні мости і обладнали поромну переправу, щоб компенсувати пошкодження Антонівського мосту.