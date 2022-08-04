Росія встановлює радіолокаційні відбивачі на півдні України, щоб захиститися від ударів ЗСУ – британська розвідка

Російські війська «майже напевно» встановили пірамідальні радіолокаційні відбивачі у воді біля нещодавно пошкоджених Антонівського мосту і залізничного мосту, обидва з яких перетинають річку Дніпро в Херсоні, на півдні України, повідомила в ранковому звіті 4 серпня британська розвідка.

За повідомленням, радіолокаційні відбивачі, ймовірно, використовуються, щоб приховати міст від можливого обладнання для наведення ракет. «Це підкреслює загрозу, яку відчуває Росія через збільшення радіусу дії та точності систем, що постачаються із Заходу», – йдеться у зведенні, опублікованому у твітері Міністерства оборони Великої Британії.

«Ракетно-артилерійські підрозділи України продовжують обстрілювати опорні пункти російських військ, скупчення особового складу, бази матеріально-технічного забезпечення та склади боєприпасів. Це дуже ймовірно вплине на матеріально-технічне забезпечення російської армії й чинитиме тиск на елементи бойової підтримки російської армії», – додали у розвідці.

У звіті також вказано, що 3 серпня 2022 року до протоки Босфор прибуло перше судно з українським зерном, яке пройшло транзитом через Чорне море з Одеси. «Майже напевно успіх цього транзиту приведе до більш частих транзитів в обох напрямках. Усунення відставання, спричиненого блокуванням, яке діяло з лютого 2022 року, залишатиметься логістичним викликом», – повідомили у британській розвідці.

Тим часом, супутник Planet Labs зафіксував, що російські військові почали використовувати окрему поромну переправу для переміщення техніки через Дніпро неподалік окупованого Херсону. Знімки, що це підтверджують, є у розпорядженні «Схем» (Радіо Свобода).

Це вже друга переправа, яку побудували окупанти після точних ударів Збройних сил України по Антонівському автомобільному та залізничному мостах. Як повідомляла раніше британська розвідка, російські війська побудували біля Херсону два понтонні мости і обладнали поромну переправу, щоб компенсувати пошкодження цих мостів.

30 липня оперативне командування «Південь» повідомило, що Збройні сили України завдали удару по залізничному мосту через Дніпро в районі Херсона (який також має назву Антонівський залізничний міст), заблокувавши його використання російськими військами.

«Результати вогневого контролю основних транспортних шляхів на окупованих територіях свідчать, що рух залізничним мостом через річку Дніпро неможливий», – йшлося в повідомленні.

А у ніч на 27 липня ЗСУ завдали точкових ударів по Антонівському автомобільному мосту в окупованому Херсоні, зруйнувавши логістичні й транспортні шляхи російських військ.