Розблокування портів. Туреччина каже про завершення інспекції на першому судні з українським зерном

Представники України, Туреччини, ООН та РФ завершили інспекцію першого судна із українським зерном, що вийшло з одеського порту 1 серпня.

«Спільна інспекційна група завершила свою інспекційну діяльність на борту Razoni. Судно з 27 тис. тонн кукурудзи пройде через Босфор і незабаром вирушить до Лівану», – повідомило Міністерство оборони Туреччини у твіттері.

Судно Razoni вранці 1 серпня вирушило з Одеси до ліванського порту Тріполі, перевозячи 26 тисяч тонн кукурудзи.



Як розповів агенції Reuters неназваний високопоставлений турецький чиновник, Анкара очікує, що приблизно одне судно із зерном буде залишати українські порти щодня, поки діє угода за посередництва ООН.

22 липня представники України і представники Росії підписали з ООН і Туреччиною окремі дзеркальні угоди, які спрямовані на розблокування експорту зерна з України на тлі глобальної продовольчої кризи, спричиненої повномасштабним вторгненням РФ на українську територію. Проте наступного дня, 23 липня, Росія атакувала Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу «Калібр».

У Міністерстві закордонних справ України засудили удар по порту Одеси і наголосили, що він ставить під сумнів зобов’язання, які взяла на себе Росія, підписавши зернову угоду. Спочатку у Росії заперечували причетність до атаки на Одеський порт, але 24 липня російські дипломати і військові визнали, що удару завдала армія РФ, вчергове наполягаючи, що ціллю стали військові об’єкти.