На Вінниччині російські ракети влучили по військових об’єктах – ОВА

На Вінниччині російські ракети влучили по військових об’єктах. повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Борзов.



«На жаль, маємо прильоти кількох ракет по військових об’єктах у Вінницькій області. Є постраждалі», – написав він у телеграмі.

Сергій Борзов додав, що з’ясовуються причини збою системи оповіщення про ракетну небезпеку.

Раніше у більшості областей України була оголошена повітряна тривога.

Востаннє російські війська атакували Вінниччину у липні. Тоді, 14 липня, війська РФ завдали ракетного удару по Вінниці. Удар стався у розпал дня, коли в місті було багато людей. Крім численних жертв і травмованих, у центрі міста пошкоджені або зруйновані десятки будівель, згоріли 40 авто. Внаслідок російської атаки загинули 26 людей.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи школи, лікарні, дитячі садки, магазини, військові об’єкти.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду». Москва також, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.