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У Чорному морі маневрують близько десятка російських бойових кораблів – ОК «Південь»

На супутниковому знімку видно завантаження ймовірних ракет «Калібр» на підводний човен класу «Кіло» в чорноморському порту. Севастополь, Крим, 29 квітня 2022 року

У Чорному морі маневрують близько десятка російських бойових кораблів, зокрема носії ракет «Калібр», повідомило у ніч на 8 серпня Оперативне командування «Південь».

«Незважаючи на штормову погоду, в Чорному морі продовжують маневрувати близько десятка бойових кораблів ворожого флоту, серед них напоготові чотири носії ракет типу «Калібр» і один ВДК (великий десантний корабель – ред.)», – йдеться в повідомленні.

Як наголосили в ОК «Південь», загроза ракетних ударів й обстрілів російськими силами «нікуди не зникла» і «може і посилитися».

Станом на 18 липня, за даними президента Володимира Зеленського, від початку повномасштабної війни Росія випустила по Україні понад три тисячі крилатих ракет.

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