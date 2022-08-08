У Чорному морі маневрують близько десятка російських бойових кораблів – ОК «Південь»

У Чорному морі маневрують близько десятка російських бойових кораблів, зокрема носії ракет «Калібр», повідомило у ніч на 8 серпня Оперативне командування «Південь».

«Незважаючи на штормову погоду, в Чорному морі продовжують маневрувати близько десятка бойових кораблів ворожого флоту, серед них напоготові чотири носії ракет типу «Калібр» і один ВДК (великий десантний корабель – ред.)», – йдеться в повідомленні.

Як наголосили в ОК «Південь», загроза ракетних ударів й обстрілів російськими силами «нікуди не зникла» і «може і посилитися».

Станом на 18 липня, за даними президента Володимира Зеленського, від початку повномасштабної війни Росія випустила по Україні понад три тисячі крилатих ракет.