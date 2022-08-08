Генштаб: РФ нарощує систему ППО на Волинському і Поліському напрямках

На Волинському і Поліському напрямках у положенні й діях російських військ – без суттєвих змін, при цьому відзначається нарощування системи протиповітряної оборони, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 8 серпня. Подробиць там не навели.

На Сіверському напрямку, за повідомленням, загарбники продовжують утримувати в прикордонних районах Брянської і Курської областей Росії окремі підрозділи військ Західного військового округу.

На Харківському, Слов’янському, Краматорському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському і Запорізькому напрямках російські війська продовжують обстріли, у тому числі цивільної інфраструктури, зокрема зі ствольної і реактивної артилерії, повідомили у Генштабі.

На Краматорському напрямку з метою покращення тактичного положення загарбники вели наступальний бій в районі Верхньокам’янського, але зазнали втрат і відійшли, кажуть у командуванні.

Згідно зі зведенням, розвідувальні групи військ РФ були виявлені та знешкоджені в районах населених пунктів Бахмутське, Бахмут та Яковлівка.

«Противник намагався вести штурмові дії неподалік Бахмута, Зайцевого, Яковлівки та Вершини, успіху не мав, відійшов», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, на Авдіївському напрямку російські сили вели наступальні дії у напрямках Пісків, Невельського та Авдіївки, «успіху не мали, відійшли».

«На Південнобузькому напрямку основні зусилля противника продовжують зосереджуватися на утриманні займаних позицій і недопущенні просування наших військ. Ворог активно веде розвідку БпЛА. Здійснював обстріли із ствольної, реактивної артилерії та танків вздовж всієї лінії зіткнення. Завдав авіаційних ударів в районах Ольгиного, Новогригорівки та Андріївки», – йдеться в повідомленні.

У Генштабі також попередили про збереження загрози ракетних ударів по військових об’єктах і елементах інфраструктури на всій території України: в акваторії Чорного моря корабельне угруповання загарбників «продовжує виконувати визначені завдання».

Президент України Володимир Зеленський напередодні заявив, що гарячі напрямки на Донеччині забирають «основні зусилля і багато життів». За його словами, ситуація на Донбасі залишається «дуже важкою». Зеленський наголосив, що ключове зараз, як і раніше, – це зброя для оборони України, але на тижні очікуються «хороші новини» від партнерів щодо пакетів підтримки.