У суботу, 6 серпня, Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомила, що російські війська обстріляли Миколаївську область, через що пошкодили будівлі та спричинили лісові пожежі. На відео, опублікованому аварійними бригадами з Миколаївської області, видно сильно пошкоджені будинки та палаючі чагарники внаслідок бойових дій. У соцмережах ДСНС повідомила, що їй відомо про 19 пожеж у Миколаївській області, 9 з яких, за даними відомства, виникли внаслідок «ворожих обстрілів». У ДСНС також повідомили про чотири врятовані житлові будинки. Британська військова розвідка заявила в суботу, що очікує, що війна увійде в нову фазу, коли більшість бойових дій переміститься на майже 350-кілометровий фронт, який буде тягнутися на південний захід від Запоріжжя до Херсону. Москва, попри численні докази, заперечує свої атаки на цивільних в Україні. Росія заперечує також, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію».