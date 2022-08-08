Над Одещиною знищили крилату ракету – командування «Південь»

У небі над Одеською областю знищили крилату ракету, повідомила міська рада Одеси з посиланням на дані Служби зв’язків із громадськістю повітряного командування «Південь».

«8 серпня близько 10:00 у небі над Одещиною силами і засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» знищено крилату ракету морського базування типу «Калібр», випущену з підводного човна у Чорному морі», – йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні в Оперативному командуванні «Південь» повідомили, що в Чорному морі маневрують близько десятка російських бойових кораблів, зокрема носії ракет «Калібр», а в Генштабі ЗСУ попередили про збереження загрози ракетних ударів по військових об’єктах і елементах інфраструктури на всій території України.