Російська армія вдарила ракетами і «Градами» по двох районах Дніпропетровщини – ОВА

Російські військові у ніч на 8 серпня ракетами і «Градами» вдарили по двох районах Дніпропетровської області: Нікопольському і Криворізькому, повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Нікопольський район атакували тричі. Під вогонь потрапили чотири села у двох громадах. По Марганецькій громаді стріляли з «Градів». 20 прильотів ворожих реактивних снарядів. На щастя, минулося без постраждалих. По Червоногригорівській громаді ворог поцілив двома ракетами Х-59. У селі Кам’янське вибухи знищили два приміщення аграрної компанії, пошкодили чотири її склади, обладнання та транспорт. У селі понівечені 9 житлових будинків. Попередньо, люди не постраждали», – написав Резніченко у телеграмі вранці 8 серпня.

У Криворізькому районі, за його словами, російські війська зі ствольної артилерії обстріляли Зеленодольську громаду, люди там також не постраждали.

Російські військові регулярно обстрілюють Синельниківський, Нікопольський і Криворізький райони Дніпропетровщини.

Росія, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.