Два удари військ РФ по Хмельниччині: постраждала критична інфраструктура в Шепетівському районі

Російські війська у середу завдали двох ракетних ударів по критичній інфраструктурі у Хмельницькій області, повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій у Telegram.

«Завдано два ракетних удари по критичній інфраструктурі Шепетівського району. Пожежа локалізована. Зараз там працюють служби ДСНС. Наслідки ми ліквідуємо», – повідомив Гамалій.

Він додав, що в будинках поруч вибито вікна і двері. Інформацію про постраждалих з’ясовують.

Раніше Гамалій підтверджував ракетні удари по Хмельниччині, але без деталей.

По всій Україні протягом дня 24 серпня кілька разів оголошувалася повітряна тривога через загрозу російських ракетних ударів.