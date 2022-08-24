Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Два удари військ РФ по Хмельниччині: постраждала критична інфраструктура в Шепетівському районі

Наразі триває ліквідація наслідків обстрілу (фото ілюстративне)

Російські війська у середу завдали двох ракетних ударів по критичній інфраструктурі у Хмельницькій області, повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій у Telegram.

«Завдано два ракетних удари по критичній інфраструктурі Шепетівського району. Пожежа локалізована. Зараз там працюють служби ДСНС. Наслідки ми ліквідуємо», – повідомив Гамалій.

Він додав, що в будинках поруч вибито вікна і двері. Інформацію про постраждалих з’ясовують.

Раніше Гамалій підтверджував ракетні удари по Хмельниччині, але без деталей.

По всій Україні протягом дня 24 серпня кілька разів оголошувалася повітряна тривога через загрозу російських ракетних ударів.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG