У Білому домі повідомили, що Зеленський і Байден обговорювали ситуацію на ЗАЕС

Президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський обговорювали ситуацію на Запорізькій АЕС, сказала прес-секретар Білого дому Карін Жан-П’єр, повідомляє СNN.



Без деталей речниця Білого дому підтвердила, що Байден і Зеленський дійсно обговорювали ситуацію на Запорізькій АЕС, повторивши позицію адміністрації, що ця територія не повинна бути зоною активних бойових дій.



Високопоставлений чиновник адміністрації також повідомив CNN, що адміністрація «уважно стежить» за ситуацією і що станція належать Україні, засуджуючи будь-які спроби перенаправити електроенергію з електростанції.

25 серпня у компанії «Енергоатом» заявили, що дії російських військ спричинили повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі – це сталося вперше в історії станції.

Натомість російська сторона звинуватила ЗСУ в обстрілі ліній електропередачі біля Запорізької АЕС, після чого сталося загоряння території охоронної зони ЛЕП.

Останніми тижнями найбільша в Європі атомна електростанція неодноразово зазнавала обстрілів, викликаючи побоювання ядерної катастрофи. Україна звинувачує в цьому російські сили і закликає припинити «ядерний терор». Російська сторона звинувачення відкидає і каже, що обстріли нібито здійснюють українські військові. При цьому Росія відмовилася від пропозиції створити демілітаризовану зону довкола ЗАЕС.

Від 4 березня Запорізька АЕС захоплена російськими військами. Також під окупацією перебуває і місто-супутник ЗАЕС – Енергодар.