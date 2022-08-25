Голова МАГАТЕ відреагував на сьогоднішнє відключення Запорізької АЕС від енергомережі

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі відреагував на сьогоднішнє відключення Запорізької АЕС від енергомережі.



«Майже щодня новий інцидент на Запорізькій АЕС чи поблизу неї. Ми не можемо дозволити собі більше втрачати час. Я сповнений рішучості особисто очолити місію МАГАТЕ на станцію в найближчі кілька днів, щоб допомогти стабілізувати ситуацію з ядерною безпекою та охороною», – сказав Гроссі, якого цитує пресслужба агентства.



У МАГАТЕ зауважують, що Україна повідомила про «тимчасову втрату» ЗАЕС з'єднання з останньою функціонуючою зовнішньою електролінією 750 кіловольт (кВ) – сьогодні це відбувалося двічі, але вже з'єднання працює. Через обриви ЛЕП два діючих блоки ЗАЕС були відключені від електромережі та спрацювали їхні системи протиаварійного захисту, а всі системи безпеки залишилися в робочому стані – усі шість блоків залишалися відключеними від мережі також після відновлення лінії електропередач.



Як кажуть у МАГАТЕ, «немає жодної інформації про пряму причину відключення електроенергії».



25 серпня у компанії «Енергоатом» заявили, що дії російських військ спричинили повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі – це сталося вперше в історії станції.

Натомість російська сторона звинуватила ЗСУ в обстрілі ліній електропередачі біля Запорізької АЕС, після чого сталося загоряння території охоронної зони ЛЕП.

Останніми тижнями найбільша в Європі атомна електростанція неодноразово зазнавала обстрілів, викликаючи побоювання ядерної катастрофи. Україна звинувачує в цьому російські сили і закликає припинити «ядерний терор». Російська сторона звинувачення відкидає і каже, що обстріли нібито здійснюють українські військові. При цьому Росія відмовилася від пропозиції створити демілітаризовану зону довкола ЗАЕС.

Від 4 березня Запорізька АЕС захоплена російськими військами. Також під окупацією перебуває і місто-супутник ЗАЕС – Енергодар.