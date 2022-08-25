Супутник зафіксував пожежі поблизу Запорізької АЕС – «Схеми»

Супутник зафіксував пожежі поблизу Запорізької атомної електростанції в тимчасово окупованому Росією Енергодарі. На знімках, які є у розпорядженні «Схем» (проєкт Радіо Свобода), можна помітити осередки займання у лісі неподалік АЕС, а також дим над золовідвалом Запорізької ТЕС, розташованої поруч із Запорізькою АЕС. Через обстріли армією РФ, згідно з повідомленням «Енергоатому», відбулось перше в історії станції повне відключення ЗАЕС від енергомережі.

Супутник Planet Labs 24 серпня зафіксував дим над золовідвалом Запорізької теплоелектростанції.

Про обстріли російськими військами місць зберігання радіоактивної золи днем раніше повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України. У ГУР пояснили, що йдеться про золу, яка утворюється в процесі роботи теплових електростанцій. У таких відходах висока концентрація отруйних речовин, а рівень радіації щонайменше в 2,5 рази перевищує природний фон. При висиханні зола перетворюється на пил.

«Внаслідок мінометних ударів по золовідвалах утворюються хмари пилу, які розносяться вітром по околицях Енергодара», – йшлося у повідомленні української розвідки.

Такі дії російської армії, зокрема, спричинили повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі, повідомили в «Енергоатомі».

«Через пожежі на золовідвалах Запорізької ТЕС, розташованої поруч із Запорізькою АЕС, двічі відключалась остання (четверта) лінія зв’язку ЗАЕС із енергосистемою України – ПЛ-750 кВ ЗАЕС – «Дніпровська». Три інших лінії зв’язку раніше були пошкоджені під час рашистських обстрілів. Внаслідок цього два працюючих енергоблоки станції відключилися від мережі. Таким чином, дії загарбників спричинили повне відключення ЗАЕС від енергомережі – перше в історії станції. Власні потреби АЕС в електроживленні наразі забезпечуються з енергосистеми України через лінію зв‘язку ЗАЕС – Запорізька ТЕС», – заявив оператор АЕС.

На супутникових знімках за 24 серпня також можна помітити осередки займання в лісі, що поблизу ЗАЕС.

У коментарі «Схемам» міський голова Енергодару Дмитро Орлов повідомив, що пожежі біля Запорізької АЕС досі тривають.

«Військові мінометні обстріли та пожежонебезпечний період. Цілком можливо, що накладання цих факторів, та те, що окупанти катували пожежників… Три загони пожежників функціонують, але обстрілів багато та загорянь багато, вони не справляються», – розповів Орлов.

Останніми тижнями найбільша в Європі атомна електростанція неодноразово зазнавала обстрілів, викликаючи побоювання ядерної катастрофи. Україна звинувачує в цьому російські сили і закликає припинити «ядерний терор». Російська сторона звинувачення відкидає і каже, що обстріли нібито здійснюють українські військові. При цьому Росія відмовилася від пропозиції створити демілітаризовану зону довкола ЗАЕС.

4 березня Запорізьку АЕС захопили російські війська. Також під окупацією перебуває і місто-супутник ЗАЕС – Енергодар.

25 серпня у британській розвідці заявили, що продовження окупації російськими військами Запорізької атомної електростанції несе низку загроз для роботи АЕС.